Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-20T03:11+0300
https://ria.ru/20191220/1562618622.html
Названа причина запоздалой сдачи проекта разгонного блока для "Ангары"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156244/42/1562444225_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_fe7b346e3b7d67b1a88510781ced4ffb.jpg
РИА Новости

Названа причина запоздалой сдачи проекта разгонного блока для "Ангары"

03:11 20.12.2019
2575
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара" космодрома Восточный
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара" космодрома Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" сдала эскизный проект разгонного блока ДМ-03, предназначенного для запуска спутников на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный, в декабре, на год позже срока, из-за несогласованности между "Роскосмосом" и Минобороны РФ, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что РКК "Энергия" разрабатывает блок ДМ-03 для Восточного в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Орион" в интересах "Роскосмоса". Планировалось, что его создадут на базе разгонных блоков 14С48 и 14С49, которые предприятие делает в интересах Минобороны РФ в рамках ОКР "Персей-КВ" для использования на ракете "Ангаре-А5", запускающейся с космодрома Плесецк.
В акте сдачи-приемки этапа ОКР "Орион", имеющемся у агентства, отмечается, что РКК "Энергия" сдала эскизный проект на блок ДМ-03 для Восточного 12 декабря 2019 года. При этом по ведомости исполнения контракта, заключенного с "Роскосмосом" в ноябре 2016 года, предприятие должно было сделать это до 30 сентября 2018 года.
Дмитрий Рогозин
Вчера, 03:09РИА Наука
Рогозину пожаловались на "провалившего" программы генконструктора
Такая задержка, согласно решению арбитражного суда города Москвы по иску "Роскосмоса" к РКК "Энергия", была связана с тем, что долгое время "Роскосмосу" не удавалось договориться с Минобороны РФ об использовании в ОКР "Орион" научно-технического и технологического заделов по конструкции разгонных блоков, создаваемых по ОКР "Персей-КВ".
"В результате несвоевременного урегулирования государственным заказчиком в лице госкорпорации "Роскосмос" вопросов заимствования результатов научно-технической деятельности, созданных в рамках государственных контрактов, заключенных с Минобороны РФ, РКК "Энергия" не обеспечила своевременное выполнение работ по ОКР "Орион", - сообщается в решение суда.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пуск ракеты "Ангара-А5" с Восточного планируется в августе-сентябре 2023 года.
Согласно его презентации, представленной в мае на лекции в МГУ, при использовании блока ДМ-03 ракета "Ангара-А5М" (модернизированная "Ангара-А5") сможет выводить с Восточного на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35 786 километров) полезную нагрузку массой 3,5-4,1 тонны.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
Установка технологических емкостей ГП-7 строящегося стартового комплекса КРК Ангара космодрома Восточный в Амурской области
16 декабря, 11:30РИА Наука
Рогозин заявил, что пуск "Ангары" с Восточного могут отложить на месяц
2233411
Обсудить 0
РИА НаукаКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дмитрий РогозинРоссия
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Международная космическая станция
Космический корабль Starliner совершит первый беспилотный полет к МКС
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Автомобиль полиции
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Дмитрий Рогозин
Рогозину пожаловались на "провалившего" программы генконструктора
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
Логотип РКК Энергия
Конструктор, на которого жаловались Рогозину, продал акции "Энергии"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
18:41Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря
18:41Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге
18:35СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
18:35Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Лента новостейМолния