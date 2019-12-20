Названа причина запоздалой сдачи проекта разгонного блока для "Ангары"

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" сдала эскизный проект разгонного блока ДМ-03, предназначенного для запуска спутников на ракете-носителе " Ракетно-космическая корпорация "Энергия" сдала эскизный проект разгонного блока ДМ-03, предназначенного для запуска спутников на ракете-носителе " Ангара-А5 " с космодрома Восточный, в декабре, на год позже срока, из-за несогласованности между " Роскосмосом " и Минобороны РФ , следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее сообщалось, что РКК "Энергия" разрабатывает блок ДМ-03 для Восточного в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Орион" в интересах "Роскосмоса". Планировалось, что его создадут на базе разгонных блоков 14С48 и 14С49, которые предприятие делает в интересах Минобороны РФ в рамках ОКР "Персей-КВ" для использования на ракете "Ангаре-А5", запускающейся с космодрома Плесецк.

В акте сдачи-приемки этапа ОКР "Орион", имеющемся у агентства, отмечается, что РКК "Энергия" сдала эскизный проект на блок ДМ-03 для Восточного 12 декабря 2019 года. При этом по ведомости исполнения контракта, заключенного с "Роскосмосом" в ноябре 2016 года, предприятие должно было сделать это до 30 сентября 2018 года.

Такая задержка, согласно решению арбитражного суда города Москвы по иску "Роскосмоса" к РКК "Энергия", была связана с тем, что долгое время "Роскосмосу" не удавалось договориться с Минобороны РФ об использовании в ОКР "Орион" научно-технического и технологического заделов по конструкции разгонных блоков, создаваемых по ОКР "Персей-КВ".

"В результате несвоевременного урегулирования государственным заказчиком в лице госкорпорации "Роскосмос" вопросов заимствования результатов научно-технической деятельности, созданных в рамках государственных контрактов, заключенных с Минобороны РФ, РКК "Энергия" не обеспечила своевременное выполнение работ по ОКР "Орион", - сообщается в решение суда.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пуск ракеты "Ангара-А5" с Восточного планируется в августе-сентябре 2023 года.

Согласно его презентации, представленной в мае на лекции в МГУ, при использовании блока ДМ-03 ракета "Ангара-А5М" (модернизированная "Ангара-А5") сможет выводить с Восточного на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35 786 километров) полезную нагрузку массой 3,5-4,1 тонны.