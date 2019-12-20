Демократы не определились, когда передадут импичмент в сенат

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Демократы пока не определились с передачей дела об импичменте президенту Дональду Трампу из палаты представителей в сенат, заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси "продолжает увиливать от прямого ответа" относительно того, когда дело окажется в верхней палате конгресса, сказал Макконнелл, которого цитирует агентство Рейтер

Макконнелл также напомнил, что в этом году сенат уже не сможет рассмотреть импичмент - в конце текущей недели он уходит на каникулы и возвращается только 6 января.

В среду палата представителей голосами одних демократов вынесла Трампу импичмент по двум статьям. Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать Трампа. Однако Пелоси до сих пор не осуществила формальную передачу дела в сенат и не назначила группу конгрессменов, которые должны представлять сторону обвинения на процессе в сенате. Это рассматривается как форма давления на республиканцев с тем, чтобы они согласились на требования демократов по формату судебного процесса над Трампом.

При этом Макконнел заявил, что по-прежнему не договорился с лидером демократического меньшинства в сенате Чаком Шумером по вызову свидетелей. Демократы требуют вызвать ряд свидетелей на процесс, республиканцы не намерены этого делать.