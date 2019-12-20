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Демократы не определились, когда передадут импичмент в сенат
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РИА Новости

Демократы не определились, когда передадут импичмент в сенат

02:40 20.12.2019
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Демократы пока не определились с передачей дела об импичменте президенту Дональду Трампу из палаты представителей в сенат, заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси "продолжает увиливать от прямого ответа" относительно того, когда дело окажется в верхней палате конгресса, сказал Макконнелл, которого цитирует агентство Рейтер.
Макконнелл также напомнил, что в этом году сенат уже не сможет рассмотреть импичмент - в конце текущей недели он уходит на каникулы и возвращается только 6 января.
В среду палата представителей голосами одних демократов вынесла Трампу импичмент по двум статьям. Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать Трампа. Однако Пелоси до сих пор не осуществила формальную передачу дела в сенат и не назначила группу конгрессменов, которые должны представлять сторону обвинения на процессе в сенате. Это рассматривается как форма давления на республиканцев с тем, чтобы они согласились на требования демократов по формату судебного процесса над Трампом.
При этом Макконнел заявил, что по-прежнему не договорился с лидером демократического меньшинства в сенате Чаком Шумером по вызову свидетелей. Демократы требуют вызвать ряд свидетелей на процесс, республиканцы не намерены этого делать.
Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
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