Сеть McDonald's в Перу закроют для проверки после гибели сотрудников

"В связи с прискорбным инцидентом, произошедшим 15 декабря… и после периода траура, мы, начиная с четверга, будем закрыты для публики, чтобы сосредоточиться на всеобъемлющей проверке 31 ресторана McDonald's в Перу", - говорится в заявлении компании Arcos Dorados, которая управляет франшизой в южноамериканской стране.