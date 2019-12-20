Сеть McDonald's в Перу закроют для проверки после гибели сотрудников

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Перу будет закрыта для проверки обстоятельств гибели двух сотрудников компании.
В воскресенье, 15 декабря, двое юношей в возрасте 19 лет погибли во время уборки в одном из заведений McDonald's в результате удара электрическим током.
"В связи с прискорбным инцидентом, произошедшим 15 декабря… и после периода траура, мы, начиная с четверга, будем закрыты для публики, чтобы сосредоточиться на всеобъемлющей проверке 31 ресторана McDonald's в Перу", - говорится в заявлении компании Arcos Dorados, которая управляет франшизой в южноамериканской стране.
В четверг президент Перу Мартин Вискарра заявил о необходимости изменить трудовое законодательство страны, чтобы иметь возможность налагать санкции на компании, допускающие грубые нарушения. Он отметил, что власти внимательно наблюдают за инцидентом с гибелью сотрудников McDonald's.
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