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СМИ: стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
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РИА Новости

СМИ: стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

02:18 20.12.2019 (обновлено: 10:02 20.12.2019)
132176
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Сотрудники ДПС у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Сотрудники ДПС у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве устроил 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, Манюров ранее занимался предпринимательской деятельностью, однако в 2015 году его консалтинговую фирму ликвидировали. Мужчина также якобы увлекался стрелковым спортом и занимал призовые места на соревнованиях.
Автомобиль Следственного комитета России
Вчера, 23:11
Делом о стрельбе на Лубянке займется Центральный аппарат СК
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Как ранее сообщили в ФСБ, неизвестный открыл стрельбу у здания спецслужбы в центре Москвы. Стрелявший действовал в одиночку, его нейтрализовали. В ведомстве также сообщили, что при стрельбе погиб сотрудник спецслужбы.
По информации Министерства здравоохранения, пострадали пять человек, среди которых один гражданский.
Момент ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке
01:01
Момент ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке попал на видео
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Обсудить 45
Стрельба у здания ФСБ в МосквеФСБ РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
плохо не знать историю. в СССР и в Брежнева стреляли у Кремля.
20 декабря, 05:43
Андрей Северов
88110014
Чего сделал.Вся грязь наверху.От полковника и выше,а так как всегда страдают маленькие люди.
20 декабря, 09:32
Андрей Алексеев
73206011
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