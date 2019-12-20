СМИ: стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве устроил 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, Манюров ранее занимался предпринимательской деятельностью, однако в 2015 году его консалтинговую фирму ликвидировали. Мужчина также якобы увлекался стрелковым спортом и занимал призовые места на соревнованиях.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Как ранее сообщили в ФСБ, неизвестный открыл стрельбу у здания спецслужбы в центре Москвы. Стрелявший действовал в одиночку, его нейтрализовали. В ведомстве также сообщили, что при стрельбе погиб сотрудник спецслужбы.
По информации Министерства здравоохранения, пострадали пять человек, среди которых один гражданский.