Украинский журналист заочно продолжил спор с Путиным о танках

Отвечая на замечание российского лидера о том, что на вооружении ВСУ находятся советские танки Т-64, Цимбалюк заявил, что у Украины есть модернизированная версия этих машин под названием "Булат". При этом он добавил, что в российской армии "тоже в основном советские танки, тоже модернизированные".