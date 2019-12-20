Украинский журналист заочно продолжил спор с Путиным о танках

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинский журналист Роман Цимбалюк, задавший в ходе пресс-конференции Владимиру Путину вопрос об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию в своем фейсбуке.
Отвечая на замечание российского лидера о том, что на вооружении ВСУ находятся советские танки Т-64, Цимбалюк заявил, что у Украины есть модернизированная версия этих машин под названием "Булат". При этом он добавил, что в российской армии "тоже в основном советские танки, тоже модернизированные".
Ранее Цимбалюк, задавая вопрос Путину, заявил, что "возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то, возможно, вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение".
Глава государства поинтересовался, о каких именно танках идет речь, на что журналист ответил, что основной танк украинской армии — Т-64.
"Т-64, ну это советская машина", — завершил дискуссию президент.