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2019-12-20T11:30+0300
https://ria.ru/20191220/1562618305.html
Украинский журналист заочно продолжил спор с Путиным о танках
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РИА Новости

Украинский журналист заочно продолжил спор с Путиным о танках

02:10 20.12.2019 (обновлено: 11:30 20.12.2019)
157736
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинский журналист Роман Цимбалюк, задавший в ходе пресс-конференции Владимиру Путину вопрос об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию в своем фейсбуке.
Отвечая на замечание российского лидера о том, что на вооружении ВСУ находятся советские танки Т-64, Цимбалюк заявил, что у Украины есть модернизированная версия этих машин под названием "Булат". При этом он добавил, что в российской армии "тоже в основном советские танки, тоже модернизированные".
Ранее Цимбалюк, задавая вопрос Путину, заявил, что "возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то, возможно, вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение".
Глава государства поинтересовался, о каких именно танках идет речь, на что журналист ответил, что основной танк украинской армии — Т-64.
"Т-64, ну это советская машина", — завершил дискуссию президент.
Николай Долуда
Вчера, 14:51
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Вооруженные силы УкраиныТ-64Владимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"При этом он добавил, что в российской армии "тоже в основном советские танки, тоже модернизированные". Да, но Россия, в отличии от Украины, гордится своим советским прошлым, а не устраивает декоммунизацию. Так что не видим ничего зазорного в том, что наши танки - это продолжение достойного прошлого.
20 декабря, 02:39
Boris Ru
34911009
"Укrоп" именно такая футболка была у ушастика раньше, обделался в очередной раз, хорошо ему живеться в "мордоре", никто не трогает, не обижает.... А самое главное продолжает нести ересь "Униан".
20 декабря, 02:45
Hugo STiG
24450007
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