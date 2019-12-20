Эксперты дали советы по выбору красной икры

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Жестяная банка или стеклянная? Замороженная или свежая? При выборе красной икры важно обратить внимание на упаковку и маркировку, рассказала в интервью Жестяная банка или стеклянная? Замороженная или свежая? При выборе красной икры важно обратить внимание на упаковку и маркировку, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт Роскачества Наталья Петроченкова.

Классический вариант — это жестяная банка. Специалисты рекомендуют при покупке внимательно осмотреть банку на наличие внешних повреждений. Главная опасность — "бомбаж".

"Лучше всего выбирать икру с маркировкой "ГОСТ" на упаковке. Также надо смотреть на место изготовления икры. Лучше выбрать продукт из традиционных мест вроде Камчатки и Сахалина. Следует также осмотреть банку на предмет внешних повреждений. Банка ни в коем случае не должна быть вздутой. Такую банку иначе называют "бомбаж", и это верный признак наличия в икре недопустимых видов микробов", — рассказали в Роскачестве.

Микробы и другие посторонние организмы в икре могут привести к тяжелым последствиям. Самое безобидное из них — искажение вкуса продукта. В худшем случае возможно сильнейшее отравление.

Как советуют специалисты, лучше икру приобретать в стеклянной таре или на развес. Так сложнее спрятать некачественный продукт.

"Выбирая икру в стеклянной банке или на развес, вы можете рассмотреть ее до покупки. Икринки первого сорта должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися. Если такую банку перевернуть, то икра не должна моментально начинать ползти по стенкам. Если это происходит, то в банке слишком много "джуса". Объем этой жидкости сказывается на фактическом количестве икры, которую вы покупаете", — рассказали в Роскачестве.