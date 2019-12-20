Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T13:56+0300
https://ria.ru/20191220/1562618242.html
Эксперты дали советы по выбору красной икры
https://cdn24.img.ria.ru/images/148085/60/1480856090_0:149:3113:1900_1036x0_80_0_0_f935a24662ac019ff49e5b6eb1ba596f.jpg
РИА Новости

Эксперты дали советы по выбору красной икры

02:00 20.12.2019 (обновлено: 13:56 20.12.2019)
75336
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Жестяная банка или стеклянная? Замороженная или свежая? При выборе красной икры важно обратить внимание на упаковку и маркировку, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт Роскачества Наталья Петроченкова.
Классический вариант — это жестяная банка. Специалисты рекомендуют при покупке внимательно осмотреть банку на наличие внешних повреждений. Главная опасность — "бомбаж".

"Лучше всего выбирать икру с маркировкой "ГОСТ" на упаковке. Также надо смотреть на место изготовления икры. Лучше выбрать продукт из традиционных мест вроде Камчатки и Сахалина. Следует также осмотреть банку на предмет внешних повреждений. Банка ни в коем случае не должна быть вздутой. Такую банку иначе называют "бомбаж", и это верный признак наличия в икре недопустимых видов микробов", — рассказали в Роскачестве.

Микробы и другие посторонние организмы в икре могут привести к тяжелым последствиям. Самое безобидное из них — искажение вкуса продукта. В худшем случае возможно сильнейшее отравление.
Как советуют специалисты, лучше икру приобретать в стеклянной таре или на развес. Так сложнее спрятать некачественный продукт.
"Выбирая икру в стеклянной банке или на развес, вы можете рассмотреть ее до покупки. Икринки первого сорта должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися. Если такую банку перевернуть, то икра не должна моментально начинать ползти по стенкам. Если это происходит, то в банке слишком много "джуса". Объем этой жидкости сказывается на фактическом количестве икры, которую вы покупаете", — рассказали в Роскачестве.
Заморозка не влияет на качество продукта, считают специалисты. Но только в том случае, если она была сделана единожды.
Икра осетровых рыб - продукция Астраханского икорно-балычного завода. Архивное фото
18 декабря, 19:16
"Деликатес" со вкусом полимеров. Петербуржец купил шарики вместо икры
11012684235
Обсудить 8
РоскачествоРоссияОбщество
Популярные комментарии
С нетерпением ждём советов, как выбрать Гелентваген.
20 декабря, 12:00
АЕАлександр Евдокимов
15601505
Они над народом издеваются эта икра в Израиле стоит в ж/б банке почти так же как там где её ловят. Браконьером надо быть чтобы как говориться извазиться по локти а наесться по горло
20 декабря, 12:01
BABen Ali
10101404
Рекомендуем
Сомелье фотографирует на смартфон бутылку с российским игристым вином
Роскачество назвало лучшие российские игристые вина
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Газораспределительная станция в Львовской области
Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Автомобиль полиции
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
Президент США Дональд Трамп
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Украинский журналист заочно продолжил спор с Путиным о танках
Здание МИД Польши в Варшаве
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму предложили "перезагрузить" договор о Союзном государстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
18:41Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря
18:41Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге
18:35СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
18:35Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
18:34МВД предложило повысить штрафы за превышение скорости
Лента новостейМолния