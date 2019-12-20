Источник: власти Йемена и хуситы обменялись пленными

ДОХА, 20 дек - РИА Новости. Правительство Правительство Йемена и мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в результате сделки по обмену выпустили на свободу 135 пленных, сообщил РИА Новости в четверг источник в органах власти провинции Таиз.

"Йеменская армия освободила 60 пленных из "Ансар Алла" взамен на освобождение 75 пленных и узников. Обмен пленными произошел в округе ас-Сарах на востоке провинции Таиз (юго-запад Йемена - ред.) через шейхов племен со стороны правительственной армии и хуситов", - сообщил источник.

Глава национального комитета по делам военнопленных Абдель Кадир аль-Муртада подтвердил телеканалу "Аль-Масира", что 60 пленных хуситов были освобождены войсками на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади в Таизе в результате сделки при посредничестве местных племен.

Процесс обмена пленными произошел через месяц после того, как глава комитета обвинил правительство Йемена в создании препятствий для сделки по обмену пленными, несмотря на согласование списка с именами подлежащих освобождению узников.