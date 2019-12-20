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Источник: власти Йемена и хуситы обменялись пленными
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РИА Новости

Источник: власти Йемена и хуситы обменялись пленными

01:51 20.12.2019
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© Fotolia / robnawЙемен
Йемен
© Fotolia / robnaw
Йемен. Архивное фото
ДОХА, 20 дек - РИА Новости. Правительство Йемена и мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в результате сделки по обмену выпустили на свободу 135 пленных, сообщил РИА Новости в четверг источник в органах власти провинции Таиз.
"Йеменская армия освободила 60 пленных из "Ансар Алла" взамен на освобождение 75 пленных и узников. Обмен пленными произошел в округе ас-Сарах на востоке провинции Таиз (юго-запад Йемена - ред.) через шейхов племен со стороны правительственной армии и хуситов", - сообщил источник.
Глава национального комитета по делам военнопленных Абдель Кадир аль-Муртада подтвердил телеканалу "Аль-Масира", что 60 пленных хуситов были освобождены войсками на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади в Таизе в результате сделки при посредничестве местных племен.
Процесс обмена пленными произошел через месяц после того, как глава комитета обвинил правительство Йемена в создании препятствий для сделки по обмену пленными, несмотря на согласование списка с именами подлежащих освобождению узников.
В Йемене с 2014 года продолжаются военные действия между хуситами и сторонниками президента аль-Хади, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, несмотря на заключенные год назад мирные договоренности, предусматривающие отвод войск в провинции Ходейда и освобождение пленных.
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