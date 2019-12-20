На частной швейной фабрике в Нальчике произошел пожар

НАЛЬЧИК, 20 дек - РИА Новости. Пожар на частной швейной фабрике на площади 300 квадратных метров произошел в Нальчике, пострадавших нет, возгорание локализовано, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 23.41 мск в четверг поступило сообщение, что по улице Чернышевского в Нальчике произошел пожар на частной швейной фабрике. По предварительным данным, площадь пожара составляет 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, погибших и пострадавших нет, к тушению привлечены 53 человека и 11 единиц техники.
"По состоянию на 0.29 мск пятницы пожар локализован", - говорится в сообщении.
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