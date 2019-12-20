Трамп назвал своего основного защитника на процессе по импичменту

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его основным представителем на процессе по импичменту в сенате США, скорее всего, будет адвокат Пэт Чиполлоне.
"Судя по всему, да", - ответил он на соответствующий вопрос, добавив, что с ним будут еще "пара других" юристов.
Именно Чиполлоне направил ранее письмо главе комитета палаты представителей по судебным вопросам Джеррольду Надлеру с отказом в участии Трампа в слушаниях по импичменту.
Его же называли среди тех, кто предлагал главе государства варианты реагирования на запуск процедуры импичмента.
Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Впрочем, как у и его коллег по несчастью – Эндрю Джонсона и Билла Клинтона – все свидетельствует о том, что до отстранения от власти сенатом дело не дойдет.
После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
Вчера, 10:52Сказано в эфиреАмериканист об импичменте Трампа: возможны интересные поворотыВ палате представителей проголосовали за импичмент президента Дональда Трампа. В эфире радио Sputnik политолог-американист Константин Блохин рассказал, почему ситуация может оказаться опасной для демократов, которые инициировали этот процесс.