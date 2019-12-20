Момент ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке попал на видео

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Сайт "Вести.ru" опубликовал ролик, на котором запечатлен момент ликвидации неизвестного, открывшего стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве.
На ролике видно, как вооруженный преступник в темной одежде прячется за колонной здания. В определенный момент времени он падает на землю, сраженный выстрелом.
Как сообщили в ФСБ, неизвестный открыл стрельбу у здания ведомства в центре Москвы в четверг вечером. Злоумышленник действовал в одиночку, он был нейтрализован, его личность устанавливается. В центре общественных связей ФСБ также сообщили, что при стрельбе погиб сотрудник спецслужбы.
По информации Минздрава, пострадали пять человек, среди них один гражданский, медики оказывают им помощь.