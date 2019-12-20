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Момент ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке попал на видео
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РИА Новости

Момент ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке попал на видео

01:01 20.12.2019 (обновлено: 07:05 20.12.2019)
97359
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Сайт "Вести.ru" опубликовал ролик, на котором запечатлен момент ликвидации неизвестного, открывшего стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве.
На ролике видно, как вооруженный преступник в темной одежде прячется за колонной здания. В определенный момент времени он падает на землю, сраженный выстрелом.
Как сообщили в ФСБ, неизвестный открыл стрельбу у здания ведомства в центре Москвы в четверг вечером. Злоумышленник действовал в одиночку, он был нейтрализован, его личность устанавливается. В центре общественных связей ФСБ также сообщили, что при стрельбе погиб сотрудник спецслужбы.
По информации Минздрава, пострадали пять человек, среди них один гражданский, медики оказывают им помощь.
Сотрудники ДПС на Лубянской площади, где у здания ФСБ произошла стрельба
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеФСБ РФМоскваПроисшествия
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Держи свой поток сознания при себе.
20 декабря, 06:48
Семён Мосин
2000007
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