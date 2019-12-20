Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба

ДАМАСК, 20 дек - РИА Новости. Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.
Ранее радиостанция сообщила, что армия в четверг начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб - последнего крупного оплота террористических группировок.
"Подразделения сирийской правительственной армии после ожесточенных столкновений с вооруженными группировками установили контроль над деревней Умм-Джаляль на юго-востоке провинции Идлиб", - передает радио.
Президент Сирии Башар Асад заявил в ноябре, что освобождение провинции Идлиб военными средствами не займет много времени, но сперва власти планируют дать возможность гражданским покинуть этот район.
В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.