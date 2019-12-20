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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-20T04:37+0300
https://ria.ru/20191220/1562617659.html
Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба
https://cdn22.img.ria.ru/images/150107/72/1501077206_0:114:2200:1352_1036x0_80_0_0_95f4c1619644bd5d3b7c96d1dfd75726.jpg
РИА Новости

Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба

00:59 20.12.2019 (обновлено: 04:37 20.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии
Провинция Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 20 дек - РИА Новости. Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.
Ранее радиостанция сообщила, что армия в четверг начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб - последнего крупного оплота террористических группировок.
"Подразделения сирийской правительственной армии после ожесточенных столкновений с вооруженными группировками установили контроль над деревней Умм-Джаляль на юго-востоке провинции Идлиб", - передает радио.
Президент Сирии Башар Асад заявил в ноябре, что освобождение провинции Идлиб военными средствами не займет много времени, но сперва власти планируют дать возможность гражданским покинуть этот район.
В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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