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В Раде рассказали о сроках рассмотрения правок проекта о рынке земли
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РИА Новости

В Раде рассказали о сроках рассмотрения правок проекта о рынке земли

00:51 20.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия считает, что аграрный комитет может до февраля рассматривать правки законопроекта о продаже сельскохозяйственной земли.

"Мы получили 2,5 тысяч правок, и мы их сейчас пытаемся рассмотреть в рабочем режиме в аграрном комитете... За вчерашние день и ночь и утро сегодняшнее это было 208 правок. Выглядит так, что комитет должен заседать 10-12 рабочих дней, и потом это может быть вынесено в зал. Это если оптимистично сейчас, это где-то в феврале", - заявил Арахамия в эфире телеканала "Прямой".

Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
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