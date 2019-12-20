В Раде рассказали о сроках рассмотрения правок проекта о рынке земли

"Мы получили 2,5 тысяч правок, и мы их сейчас пытаемся рассмотреть в рабочем режиме в аграрном комитете... За вчерашние день и ночь и утро сегодняшнее это было 208 правок. Выглядит так, что комитет должен заседать 10-12 рабочих дней, и потом это может быть вынесено в зал. Это если оптимистично сейчас, это где-то в феврале", - заявил Арахамия в эфире телеканала "Прямой".