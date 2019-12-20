Сенат США принял бюджет на 2020 год

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Сенат США завершил принятие федерального бюджета на 2020 финансовый год, документы отправляются на подпись президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования.
Как ожидается, президент подпишет принятые законопроекты. Финансовый 2020 год завершается 30 сентября.
Сенат принял второй пакет из четырех бюджетных законов, касающихся национальной безопасности. Первую часть бюджета, касавшуюся ряда гражданских министерств, сенат провел ранее в четверг.
За второй пакет бюджетных законов проголосовал 81 сенатор, 11 были против.
Общий объем расходов федерального бюджета, принятого в четверг конгрессом, превысил 1,4 триллиона долларов.
Ранее федеральный бюджет поддержала нижняя палата конгресса США. У демократов и республиканцев был срок до 20 декабря, чтобы согласовать свои позиции по всем вопросам и избежать так называемого "шатдауна" - частичной или полной приостановки работы федеральных ведомств из-за отсутствия утвержденного финансирования. Временный бюджет неоднократно продлевался, пока шли переговоры между партиями.
Компромисс обеих партий в конгрессе и Белого дома по бюджету и принятие торгового договора США, Мексики и Канады в палате представителей контрастирует с резким противостоянием накануне, когда Трампу объявили в палате представителей импичмент по двум статьям. Считается, что бюджетные разногласия в предвыборный год вредят как администрации, так и конгрессу и обеим партиям. Выборы пройдут в США в ноябре 2020 года, президент Дональд Трамп намерен баллотироваться на второй срок.
17 декабря, 21:03Сенат США одобрил бюджет с санкциями против "Северного потока-2"