Сенат США принял бюджет на 2020 год

Ранее федеральный бюджет поддержала нижняя палата конгресса США. У демократов и республиканцев был срок до 20 декабря, чтобы согласовать свои позиции по всем вопросам и избежать так называемого "шатдауна" - частичной или полной приостановки работы федеральных ведомств из-за отсутствия утвержденного финансирования. Временный бюджет неоднократно продлевался, пока шли переговоры между партиями.

Компромисс обеих партий в конгрессе и Белого дома по бюджету и принятие торгового договора США, Мексики и Канады в палате представителей контрастирует с резким противостоянием накануне, когда Трампу объявили в палате представителей импичмент по двум статьям. Считается, что бюджетные разногласия в предвыборный год вредят как администрации, так и конгрессу и обеим партиям. Выборы пройдут в США в ноябре 2020 года, президент Дональд Трамп намерен баллотироваться на второй срок.