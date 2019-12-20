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В конгрессе США одобрили торговое соглашение с Мексикой и Канадой
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РИА Новости

В конгрессе США одобрили торговое соглашение с Мексикой и Канадой

00:32 20.12.2019 (обновлено: 00:46 20.12.2019)
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Палата представителей США одобрила новое торговое соглашение Соединенных Штатов с Мексикой и Канадой (USMCA), свидетельствуют результаты голосования.
В настоящее время в поддержку высказались 385 конгрессменов, против – 41.
Теперь соглашение должен одобрить сенат, после чего его подпишет президент США Дональд Трамп. Голосование в сенате, скорее всего, пройдет уже в следующем году.
Как заявил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, USMCA является "крупной победой для американского народа", которое поможет укрепить экономику страны и создать новые рабочие места. За скорейшую ратификацию соглашения на протяжении долгого времени выступал Трамп. Лидер страны винил демократов в палате представителей в затягивании этого процесса.
Ранее Мексика стала первой из участников договора, ратифицировавших его, ожидается, что Соединенные Штаты и Канада сделают это в 2020 году.
Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы введения пошлин США на товары из Канады и Мексики со стороны администрации Дональда Трампа.
Договор пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки трех стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. После подписания изменений он должен пройти ратификацию в парламентах стран. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.
Здание Капитолия США
Вчера, 15:34
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
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