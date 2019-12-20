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https://ria.ru/20191220/1562617130.html
Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
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РИА Новости

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

00:16 20.12.2019 (обновлено: 01:56 20.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Владимир Путин допустил возможность отмены оговорки "подряд" в статье Конституции о сроках президентства. Об этом глава государства сказал в ходе большой пресс-конференции.
При этом российский лидер выразил мнение, что основное в Конституции должно остаться неизменным.
"Что касается Конституции — это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, принимать новую Конституцию не следует. Это связано с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены, которые нам нужно целиком и полностью реализовать, они закреплены в первой главе. Она, на мой взгляд, является неприкосновенной", - отметил президент.
Все остальное, по мнению Путина, можно менять так или иначе. Глава государства подчеркнул, что по этому вопросу идут дискуссии.
"Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это с возможным расширением прав парламента с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства. Это все можно делать после хорошей подготовки дискуссии глубокой в обществе, но очень аккуратно", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 17:23Большая пресс-конференция Владимира Путина
Эксперты прокомментировали слова Путина о Конституции
В частности, он допустил отмену оговорки "подряд" в статье о президентских сроках.
"Вот у нас два срока подряд ваш покорный слуга отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд. Но она (оговорка. — Прим. ред.) некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает, можно было бы ее убрать, наверное", - заключил Путин.
Речь идет о пункте 3 статьи 81 главы четвертой Конституции России, в котором говорится, что один и тот же человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд.

"Яркие сигнал"

По мнению лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, заявление Путина демонстрирует, что президент не планирует оставаться в должности после 2024 года. Политик отметил, что слова главы государства являются "четким, ярким сигналом всем.
Миронов отметил, что "Справедливая Россия" намерена поддержать возможный законопроект об отмене оговорки, если такой документ внесут в Государственную думу.
В свою очередь, сенатор Андрей Клишас заявил РИА Новости, что Конституционный суд может дать толкование по оговорке и без внесения изменений в текст Основного закона.
Александр Хинштейн
Вчера, 17:00Большая пресс-конференция Владимира Путина
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"Тонкая вещь"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что внесение возможных изменений в Конституцию требует обсуждения. Он отметил, что Основной закон – это "тонкая вещь".
Он также озвучил свои предложения по изменению Конституции.
"Я бы восстановил, прежде всего, основные элементы советской власти, полноценную вертикаль исполнительной власти, поставил бы его под жесткий контроль народных представительств, восстановил бы нормальную выборную систему, чтобы отвечал руководитель и перед избирателями, и перед законодателями", - сказал лидер КПРФ.
Зюганов подчеркнул, что двойной контроль всегда очень эффективен.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, поддержал пересмотр слов в статье Конституции о президентских сроках. По его словам, формулировку "подряд" вставили "какие-то негодяи".
Политик подчеркнул, что из-за этой оговорки теперь можно стать президентом сколько угодно раз.
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"Пока только идеи"

Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак подчеркнул, что фракция также поддерживает слова Путина. При этом он заметил, что стране нужна не принципиально новая Конституция, а лишь реализация тех фундаментальных вещей, которые закреплены в Конституции.
Зампред "Единой России" Андрей Исаев заявил, что пока преждевременно обсуждать изменения в Основной закон. Он отметил, что сейчас звучат только идеи без конкретики.

Непринципиальная норма

Формулировка "не более двух сроков подряд" в отношении президента в статье Конституции РФ общепринятая, ее гипотетическое изъятие будет важно только для будущих кандидатов в президенты, но не для действующего лидера, сказал РИА Новости доктор юридических наук, профессор, один из авторов Конституции Сергей Шахрай.
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
"Честно говоря, когда мы с Сергеем Сергеевичем (Алексеевым, еще один автор Конституции - ред.) писали текст, мы на этом месте даже на секунду не задержались. Это общепринятая формулировка "два срока подряд", предполагающая тогда, когда еще четыре года были полномочия президента, что восемь лет – и следующий президент. Если еще прошло четыре года, а это уже 12, но кто-то готов работать и его поддерживают избиратели… Понимаете, в Конституцию нельзя записать температурные рекорды, про любовь – все не запишешь", - сказал Шахрай РИА Новости.
По его мнению, вопрос гипотетического изъятия из Конституции формулировки "не боле двух сроков подряд" в отношении президента принципиален только для будущих кандидатов на пост главы государства.
"На самом деле, этот вопрос сейчас вообще не принципиальный, потому что действующий глава государства Владимир Путин уже эту норму реализовал, что называется, лично. Второй раз в эту реку он уже не сможет юридически войти, эта норма на него не распространяется. Поэтому это формулировка для будущих кандидатов", - пояснил он. Шахрай считает более важным слова президента о полномочиях парламента.
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Шахрай напомнил о существовании проекта федерального конституционного закона о Федеральном собрании. "Все или почти все, о чем мечтают наши уважаемые депутаты в отношениях с правительством, с другими структурами, можно в этом федеральном конституционном законе закрепить и не менять ни буквы в Конституции", - сказал Шахрай. Он пояснил, что федеральный конституционный закон – это не входящая в текст, но часть Конституции, по сути детализация основного закона.
"Так что я надеюсь, что то, о чем сказал президент, будет направлено в правильное русло федерального конституционного закона о Федеральном собрании", - подчеркнул он.
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Конституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Как против населения вредоносные законы вводить, так это быстро, а как отменить два срока президенства, так это надо обсуждать, устроить "глубокую дискуссию в обществе". Большая часть населения страны будет ЗА.
20 декабря, 01:09
yyukka
5311007
Путин уже сам согласен, что это "подряд" стоило стране очень дорого и надо отменить, правда зная его, как он говорит одно и делает противоположное, это предложение просто из конституции уберут и будет переназначать себя до могилы))
20 декабря, 06:15
DPDENIS P
2890214
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