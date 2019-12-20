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РИА Наука
2019-12-20T00:12+0300
https://ria.ru/20191220/1562617079.html
Космический корабль Starliner совершит первый беспилотный полет к МКС
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:250:6048:3652_1036x0_80_0_0_16f8aa01faf17555adbd09a33961e669.jpg
РИА Новости

Космический корабль Starliner совершит первый беспилотный полет к МКС

00:12 20.12.2019
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Новейший космический корабль Starliner, созданный компанией Boeing по контракту с НАСА, отправится в пятницу в первый испытательный полет на Международную космическую станцию (МКС) с манекеном Роузи и подарками к Рождеству.
Запуск корабля с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) на ракете-носителе Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) запланирован на 6.36 по времени Восточного побережья США (14.36 мск). НАСА будет вести прямую трансляцию запуска на своем сайте.
В первый полет корабль отправляется без экипажа – на борту находится лишь манекен Роузи (Rosie), названная в честь героини известного пропагандистского плаката времен Второй мировой войны: женщины в синем рабочем комбинезоне и красной бандане в белый горошек, которая демонстрирует бицепс на фоне надписи "Мы можем это сделать!".
Помимо манекена, оснащенного всевозможными датчиками, чтобы зафиксировать ее "ощущения" во время полета, на борту новейшего корабля на МКС доставят около 270 килограммов груза, в том числе продукты питания, одежду и подарки к Рождеству и Новому году.
"Это большой день для нас. Это первый шаг в новом пути по возобновлению пилотируемых полетов. Я жду успешного запуска", - заявил накануне старта глава НАСА Джим Брайденстайн. Как пояснили в НАСА, тестовый запуск необходим для испытания работы всех систем корабля в ходе старта, стыковки и возвращения на Землю, а также проверки готовности наземных специалистов на всех этапах миссии. Успешный полет необходим для сертификации корабля к тестовому пилотируемому полету и началу его эксплуатации.
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В случае успешного старта в пятницу, корабль прибудет на МКС в субботу. Starliner будет оставаться на орбите неделю, после чего вернется на Землю и совершит посадку в штате Нью-Мексико. Его возвращение запланировано на 28 декабря.
Корабль Starliner создан Boeing по контракту с НАСА стоимостью 4,2 миллиардов долларов. Он предназначен для отправки астронавтов на МКС и в будущие миссии к Луне и Марсу. Ранее в декабре компания осуществила испытание системы эвакуации экипажа в случае аварийного старта. В США рассчитывают, что первый испытательный пилотируемый полет Starliner состоится в первой половине 2020 года, но сроки его не определены.
В 2011 году по завершении работы многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle США лишились возможности самостоятельных пилотируемых полетов, американских астронавтов на МКС доставляют российские корабли "Союз". С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают коммерческие компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon многократно задерживался. В настоящее время последний предусмотренный контрактом между НАСА и "Роскосмосом" рейс американского астронавта на МКС должен состояться в апреле будущего года. Как подтвердил представитель НАСА в среду, космические ведомства двух стран ведут переговоры о предоставлении НАСА одного-двух дополнительных мест на случай задержки начала пилотируемых полетов американских кораблей.
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РИА НаукаStarlinerМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
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