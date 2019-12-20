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"Звездные войны: Скайуокер. Восход": яркий закат величайшей франшизы
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РИА Новости

"Звездные войны: Скайуокер. Восход": яркий закат величайшей франшизы

08:00 20.12.2019 (обновлено: 08:10 20.12.2019)
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© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
© Фото : WDSSPR
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Егор Беликов. Во всех кинотеатрах Вселенной идет девятый эпизод "Звездных войн" — последняя битва далекой-далекой галактики, которая за 40 с лишним лет стала нам близкой-близкой.
Последний эпизод "Звездных войн" выходит уже третий раз. В 1983 году Джордж Лукас триумфально завершил оригинальную трилогию, в 2005-м уже не столь однозначно он покончил с трилогией приквелов. Наконец, сейчас Disney докапитализирует вложения в гранд-финале.
За прошедшие годы и миллиарды долларов орды поклонников, которые довели свою одержимость до религии, считают себя вправе требовать у создателей новых частей. Другой вопрос, что все хотят разного. Но "Звездные войны" видели почти все — это сказка, которую мы слушаем с самого детства и, вполне вероятно, будем смотреть до старости.
"Звездные войны" никогда не были возвышенным, одухотворенным кино. Все, что мы в них любим, оказывается совершенной глупостью, признаком фильма не первой категории качества.
Космос в "Звездных войнах" совсем не такой, каким его научились создавать сегодня. Во времена Лукаса технологии были еще не развиты, и поэтому на каждом корабле почему-то земная гравитация, стреляют они в вакууме друг в друга со звуком, а крейсеры реально взрываются — с огнем и дымом. Почти все инопланетяне антропоморфны, чтобы их мог сыграть актер в костюме (ведь тогда роботов в кино использовали нечасто из-за дороговизны). Сегодня все эти детали дотошно воспроизводят, хотя давно уже доступны куда более реалистичные спецэффекты.
© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
1 из 3
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
© Фото : WDSSPR
© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
2 из 3
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
© Фото : WDSSPR
© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
3 из 3
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
© Фото : WDSSPR
1 из 3
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
© Фото : WDSSPR
2 из 3
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
© Фото : WDSSPR
3 из 3
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
© Фото : WDSSPR
Эта сага куда точнее описывается словом "космоопера". Хотя там, конечно, никто не поет (уточним — пока никто не поет — ждем следующих фильмов!). Здесь всегда был относительно простой, как в классическом либретто, сюжет с героями, побеждающими злодеев в тяжелой, но предсказуемой борьбе.
Ключевая для фильма концепция Силы — дара для избранных — еще сильнее все упрощает. Схема примерно такая: свободная галактика в опасности, ее угнетает тоталитарная империя. А зрители только рады, ведь знают, что все закончится в пользу наших, то есть героического рода Скайуокеров (они согласно фамилии, почти что ходят по небу без помощи космокораблей).
Актриса Кэрри Фишер, которая отдала "Звездным войнам" лучшие годы, до премьеры не дожила. В фильме использовали много архивных материалов с ней, отснятых, видимо, еще не для девятого эпизода, а раньше, улучшенных, измененных или просто нарисованных. Иногда Лея предстает будто в дымке, словно воспоминание, словно уже неживая — памятник самой себе.
© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
1 из 2
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
© Фото : WDSSPR
© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
2 из 2
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
© Фото : WDSSPR
1 из 2
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
© Фото : WDSSPR
2 из 2
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
© Фото : WDSSPR
С новыми героями все не так просто. Их трое: штурмовик с загадочным прошлым Финн, бывший контрабандист По Дамерон и гипотетически сильнейшая джедайка в истории по имени Рей. Если раньше все больше любили следить за приключениями веселых друзей-аферистов, то в финале на первый план выходит единственная девушка в коллективе. Помогает ей в этом центральный злодей трилогии Кайло Рен, гениально сыгранный Адамом Драйвером.
Расквитавшись наспех с миллионом сюжетных линий новой трилогии, Абрамс ближе к финалу нагнетает ситуацию настолько, что перестаешь дышать, словно оказавшись на орбите Татуина без скафандра. Каждую минуту силы добра находят новый способ спасти Вселенную, но тут же у злодеев в складках черного плаща обнаруживается сверхсекретное оружие. И наоборот.
© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
1 из 3
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
© Фото : WDSSPR
© Bad Robot (2019)

Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход "

Кадр из фильма Звёздные Войны 9: Скайуокер Восход
2 из 3

Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход "

© Bad Robot (2019)
© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
3 из 3
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
© Фото : WDSSPR
1 из 3
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
© Фото : WDSSPR
2 из 3

Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход "

© Bad Robot (2019)
3 из 3
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
© Фото : WDSSPR
Параллельно в небесах бьются мириады кораблей, а прямо по их корпусам скачут космические кони. Но даже такая дичь в "Скайуокере. Восход" — всего лишь фон для подлинной космооперы высшей пробы, в которой участвуют самые злобные антагонисты, светлоокие герои и даже разнообразные призраки из прошлого. Настоящий режиссерский подвиг — составить из подобных глупостей столь наивный сюжет, что он даже трогает, как в последний раз, тем более что он и правда последний.
Все истории когда-нибудь да заканчиваются. "Звездные войны", конечно, не закончатся никогда — но только в том смысле, что мы всегда будем рады видеть всевозможные дополнения в той же вселенной: спин-оффы, приквелы, духовные сиквелы, интерквелы — короче, все, что в интернете называют ироничным термином "вБОКвелы".
А история Скайуокеров в том виде, в котором мы ее знаем, действительно завершена: они достаточно намучились нам на потеху и заслужили вечного огня с почетным караулом. О них в первую очередь и сняли этот лучший в новейшей истории "Звездных войн" фильм.
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