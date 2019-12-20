Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T14:28+0300
https://ria.ru/20191220/1562606267.html
Будни поселка, из которого хотят уехать все жители
https://cdn25.img.ria.ru/images/156259/75/1562597529_0:86:604:426_1036x0_80_0_0_a172be77ef5e05e2271d74c73612c0e5.jpg
РИА Новости

Будни поселка, из которого хотят уехать все жители

08:00 20.12.2019 (обновлено: 14:28 20.12.2019)
6757
© Фото : группа ГАЗ & ТАЗ - Газ-Сале Тазовский во ВКонтактеВид на поселок Газ-Сале
Вид на поселок Газ-Сале
© Фото : группа ГАЗ & ТАЗ - Газ-Сале Тазовский во ВКонтакте
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Мария Семенова, Мария Марикян. В селе Газ-Сале на Ямале около двух тысяч человек. Там есть школа, детский сад, поликлиника — и все эти здания признаны аварийными, как и сорок жилых домов. Раньше планировали предоставить людям новые квартиры там же, в Газ-Сале. Но сейчас заговорили о полном расселении. При этом сроки не обозначены. Какая судьба ждет жителей маленького населенного пункта на Крайнем Севере, разбиралось РИА Новости.

"Очень больно это видеть"

Светлана Валова живет в селе с 1987-го. "Здесь появилась наша семья, родились и выросли трое детей, и мне безумно жаль, что поселок получил статус аварийного", — говорит она. Светлана очень привязана к Газ-Сале и до последнего надеялась, что это место обретет второе дыхание. Изначально это был поселок геологов: после того как тут обнаружили месторождение газа, сюда приезжали по распределению со всей России.
Сегодня в селе есть школа, два детских сада, поликлиники с минимальным набором врачей (терапевт, стоматолог, педиатр), маленький спортзал и детско-юношеский центр. Все здания постепенно ветшают.
"Вся жизнь прошла здесь. Когда я приехала по распределению, поселок был очень красивым: дома деревянные, но новые, благоустроенные. За этим следила геолого-разведочная экспедиция. Люди работали, получали достойную зарплату, Газ-Сале процветал. Но экспедицию развалили, за столько лет, естественно, и дома пришли в упадок. Было все: и протечки воды, и временное отключение тепла. Но это Север, природа вносит свои коррективы. Раньше трудности компенсировались хорошими деньгами, потрясающе красивой природой, рыбалкой, "тихой охотой" (грибы, ягоды). Сейчас нет должного медицинского обслуживания, зарплата более чем скромная. Очень больно видеть общий развал, ведь это был поселок геофизиков-первооткрывателей", — переживает Светлана.

"И началась суета"

Дальнейшая судьба разрушающегося Газ-Сале пока не ясна. Администрация Тазовского района, в который входит населенный пункт, рассматривает возможность расселения. Провели опрос: 85 процентов жителей выразили желание переехать. Впрочем, даже примерных сроков сноса аварийных домов пока нет, стройка новых зданий остановилась, а официально в программе переселения — восемь домов из сорока, признанных опасными.
© Фото : группа ГАЗ & ТАЗ - Газ-Сале Тазовский во ВКонтактеУ въезда в поселок Газ-Сале
У въезда в поселок Газ-Сале
© Фото : группа ГАЗ & ТАЗ - Газ-Сале Тазовский во ВКонтакте
У въезда в поселок Газ-Сале
Наши собеседники рассказывают: еще несколько лет назад о расселении речи не шло. "Полтора года назад новый глава района поднял вопрос о нерентабельности поселка, так как тут нет производства. Началась эта суета. А до этого планировалось строительство нескольких домов", — рассказал РИА Новости местный житель.

"Что-то налаживалось, появились довольно красивые новые дома. Правда, не все жители смогли в них переехать, но люди поверили в возрождение поселка. И тут вдруг заговорили о его неперспективности и аварийности. Сейчас весь Газ-Сале забит спортивными и игровыми площадками, возводятся памятники и монументы, что у жителей вызывает недоумение: если поселок ликвидируют, для кого все это? Мы оказались в числе тех счастливчиков, что получили квартиры в новых домах взамен аварийного жилья. В них вполне уютно, комфортно и тепло, несмотря на Крайний Север. Свой поселок я, конечно же, люблю всей душой", — добавляет Светлана Валова.

Она уже на пенсии. Светлана с супругом не хотят покидать Газ-Сале, но в случае массового расселения планируют перебраться в крупный город.
"Муж очень не хочет уезжать, родители привезли его сюда десятилетним мальчишкой, здесь он окончил школу, работал. С детства влюблен в Север. Другие северные поселки и города мы не рассматриваем, видимо, придется перебираться на Большую землю", — заключает Валова.

"Школа изношена"

Как сообщила агентству одна из школьниц, сейчас в их районе достаточно тепло, соответственно, в классах тоже не холодно. В ЯНАО минус 14, но местных этим, конечно, не удивишь. Однако в лютые морозы заниматься не очень комфортно. Раньше на стенах учебного заведения были трещины, теперь их заделали. Жители в один голос твердят, что "школу латают каждый год", но с общим износом подобными мерами не справиться.
Дом №3 на ул. Измайлова. Из фасада высыпались кирпичи
26 марта, 08:00
"Стыдно здесь находиться". Как люди выживают в бараках и аварийных домах
"Школа и детские сады — деревянные, естественно, они изношены, несмотря на регулярные ремонты. Дерево, к сожалению, не самый прочный строительный материал, а поселку уже много лет! Знаю, что планировалось строительство нового учебного заведения, уже место выбрали, но, видимо, этому не суждено сбыться", — замечает Светлана Валова.

"Дома мороз"

Лилии Ядне приходится снимать квартиру, потому что жить в аварийном доме просто невозможно: "От холода лопнула батарея, слив замерзает, приходится постоянно включать воду, чтобы этого не происходило".
© Фото : группа ГАЗ & ТАЗ - Газ-Сале Тазовский во ВКонтактеУлица 40 лет победы поселка Газ-Сале
Улица 40 лет победы поселка Газ-Сале
© Фото : группа ГАЗ & ТАЗ - Газ-Сале Тазовский во ВКонтакте
Улица 40 лет победы поселка Газ-Сале
Все дома, кроме нескольких новостроек, — двухэтажные. Тяжелее всего жильцам нижних этажей. "Сам дом холодный, полы ледяные на первом этаже, шерстяные носки не снимаю. Если ветер в окна, дома мороз вообще!" — делится с нами подробностями один из местных. Несмотря на такие условия, он любит поселок и остался бы здесь, если бы не закрылась стройка. Теперь же задумывается о переезде.
"Работы толком нет. В основном все население трудится в райцентре. Полное отсутствие перспектив для молодежи", — сетует Андрей Д.
© Фото : группа ГАЗ & ТАЗ - Газ-Сале Тазовский во ВКонтактеПодъезд дома, который уже снесли
Подъезд дома, который уже снесли
© Фото : группа ГАЗ & ТАЗ - Газ-Сале Тазовский во ВКонтакте
Подъезд дома, который уже снесли
Елена Дерябина — одна из тех, кому приходится постоянно мотаться на работу в соседний поселок Тазовский, что в 30 километрах от Газ-Сале. На транспорт она не жалуется: следует по расписанию, местные водители знают, кто из пассажиров на какой остановке заходит, в случае чего могут подождать опоздавшего. Вот только дорого — в месяц на дорогу уходит около пяти тысяч, но выбирать не из чего — работы в родном селе для Елены нет.

"Слухи идут"

Заместитель главы администрации Газ-Сале отказался комментировать агентству состояние поселка и лишь сообщил: "Слухи о расселении идут". В свою очередь, первый замглавы администрации Тазовского района Сергей Лисовский отметил, что населенный пункт отстраивался еще в 1960-1980-е, а "сейчас там почти все изношено" и "нужно перестраивать по-новому".
Военный городок №10
15 мая, 08:00
Секретный объект или город-призрак. Как живут бывшие военные поселения
Сотрудник пресс-службы райадминистрации Анна Фараджева в беседе с РИА Новости привела цифры: в селе Газ-Сале, где проживают чуть более двух тысяч человек, восемьдесят процентов фонда признано аварийным — а это 40 многоквартирных домов. "На данный момент только восемь из них включены в программу переселения, они были признаны ветхими еще до 1 января 2017-го", — объясняет Фараджева.
Работать местным негде, поэтому они вынуждены ежедневно ездить в районный центр за 30 километров. Большая часть предприятий, находящихся на территории поселка, относится к бюджетной сфере — все здания деревянные и изношенные, "поддерживаются ремонтами".

"С 2014-го в селе построено шесть трехэтажных домов. При планировании дальнейшего строительства возникает вопрос, как обеспечить достойные условия жизни, развития и обучения детей, качественные медицинские услуги, досуг", — перечисляет Анна.

Фараджева говорит, что, по результатам опроса, 85 процентов жителей Газ-Сале рассматривают вариант переезда в другие населенные пункты. Значит, "предстоит большой этап экономических расчетов и принятия стратегических решений о том, как реализовать пожелания людей". "Ключевым здесь будет справедливость и индивидуальный подход к каждой семье", — обещают чиновники.
415264018
Обсудить 0
РасселениеАварийные домаЖильегеологияЯмалМоскваТазовский районЗима (время года)Общество
Рекомендуем
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Строительство нефтепровода Trans Mountain в Ачесоне. Альберта, Канада
Нефтяные сепаратисты хотят отделиться от Канады. Обвинят Россию
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Боец группировки федеральных сил в окрестностях Гудермеса
Не думая о смерти. Как становились героями первой чеченской
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Автомобиль полиции
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Прохожие у салона связи в Москве
Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт
Здание Министерства иностранных дел России
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель во время пресс-конференции после трехсторонних переговоров по газу. 19 декабря 2019
Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
Американского эксперта выгнали из студии России 1 за убогий юмор
Американского эксперта выгнали из студии "России 1" за "убогий юмор"
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
Сотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер
СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы
Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
В зале судебных заседаний
На Ямале чиновник отправлял подчиненного на суд со своей женой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
18:41Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря
18:41Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге
18:35СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
18:35Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
18:34МВД предложило повысить штрафы за превышение скорости
Лента новостейМолния