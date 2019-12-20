Будни поселка, из которого хотят уехать все жители

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Мария Семенова, Мария Марикян. В селе Газ-Сале на Ямале около двух тысяч человек. Там есть школа, детский сад, поликлиника — и все эти здания признаны аварийными, как и сорок жилых домов. Раньше планировали предоставить людям новые квартиры там же, в Газ-Сале. Но сейчас заговорили о полном расселении. При этом сроки не обозначены. Какая судьба ждет жителей маленького населенного пункта на Крайнем Севере, разбиралось РИА Новости.

"Очень больно это видеть"

Светлана Валова живет в селе с 1987-го. "Здесь появилась наша семья, родились и выросли трое детей, и мне безумно жаль, что поселок получил статус аварийного", — говорит она. Светлана очень привязана к Газ-Сале и до последнего надеялась, что это место обретет второе дыхание. Изначально это был поселок геологов: после того как тут обнаружили месторождение газа, сюда приезжали по распределению со всей России.

Сегодня в селе есть школа, два детских сада, поликлиники с минимальным набором врачей (терапевт, стоматолог, педиатр), маленький спортзал и детско-юношеский центр. Все здания постепенно ветшают.

"Вся жизнь прошла здесь. Когда я приехала по распределению, поселок был очень красивым: дома деревянные, но новые, благоустроенные. За этим следила геолого-разведочная экспедиция. Люди работали, получали достойную зарплату, Газ-Сале процветал. Но экспедицию развалили, за столько лет, естественно, и дома пришли в упадок. Было все: и протечки воды, и временное отключение тепла. Но это Север, природа вносит свои коррективы. Раньше трудности компенсировались хорошими деньгами, потрясающе красивой природой, рыбалкой, "тихой охотой" (грибы, ягоды). Сейчас нет должного медицинского обслуживания, зарплата более чем скромная. Очень больно видеть общий развал, ведь это был поселок геофизиков-первооткрывателей", — переживает Светлана.

"И началась суета"

Дальнейшая судьба разрушающегося Газ-Сале пока не ясна. Администрация Тазовского района, в который входит населенный пункт, рассматривает возможность расселения. Провели опрос: 85 процентов жителей выразили желание переехать. Впрочем, даже примерных сроков сноса аварийных домов пока нет, стройка новых зданий остановилась, а официально в программе переселения — восемь домов из сорока, признанных опасными.

Наши собеседники рассказывают: еще несколько лет назад о расселении речи не шло. "Полтора года назад новый глава района поднял вопрос о нерентабельности поселка, так как тут нет производства. Началась эта суета. А до этого планировалось строительство нескольких домов", — рассказал РИА Новости местный житель.

"Что-то налаживалось, появились довольно красивые новые дома. Правда, не все жители смогли в них переехать, но люди поверили в возрождение поселка. И тут вдруг заговорили о его неперспективности и аварийности. Сейчас весь Газ-Сале забит спортивными и игровыми площадками, возводятся памятники и монументы, что у жителей вызывает недоумение: если поселок ликвидируют, для кого все это? Мы оказались в числе тех счастливчиков, что получили квартиры в новых домах взамен аварийного жилья. В них вполне уютно, комфортно и тепло, несмотря на Крайний Север. Свой поселок я, конечно же, люблю всей душой", — добавляет Светлана Валова.

Она уже на пенсии. Светлана с супругом не хотят покидать Газ-Сале, но в случае массового расселения планируют перебраться в крупный город.

"Муж очень не хочет уезжать, родители привезли его сюда десятилетним мальчишкой, здесь он окончил школу, работал. С детства влюблен в Север. Другие северные поселки и города мы не рассматриваем, видимо, придется перебираться на Большую землю", — заключает Валова.

"Школа изношена"

Как сообщила агентству одна из школьниц, сейчас в их районе достаточно тепло, соответственно, в классах тоже не холодно. В ЯНАО минус 14, но местных этим, конечно, не удивишь. Однако в лютые морозы заниматься не очень комфортно. Раньше на стенах учебного заведения были трещины, теперь их заделали. Жители в один голос твердят, что "школу латают каждый год", но с общим износом подобными мерами не справиться.

"Школа и детские сады — деревянные, естественно, они изношены, несмотря на регулярные ремонты. Дерево, к сожалению, не самый прочный строительный материал, а поселку уже много лет! Знаю, что планировалось строительство нового учебного заведения, уже место выбрали, но, видимо, этому не суждено сбыться", — замечает Светлана Валова.

"Дома мороз"

Лилии Ядне приходится снимать квартиру, потому что жить в аварийном доме просто невозможно: "От холода лопнула батарея, слив замерзает, приходится постоянно включать воду, чтобы этого не происходило".

Все дома, кроме нескольких новостроек, — двухэтажные. Тяжелее всего жильцам нижних этажей. "Сам дом холодный, полы ледяные на первом этаже, шерстяные носки не снимаю. Если ветер в окна, дома мороз вообще!" — делится с нами подробностями один из местных. Несмотря на такие условия, он любит поселок и остался бы здесь, если бы не закрылась стройка. Теперь же задумывается о переезде.

"Работы толком нет. В основном все население трудится в райцентре. Полное отсутствие перспектив для молодежи", — сетует Андрей Д.

Елена Дерябина — одна из тех, кому приходится постоянно мотаться на работу в соседний поселок Тазовский, что в 30 километрах от Газ-Сале. На транспорт она не жалуется: следует по расписанию, местные водители знают, кто из пассажиров на какой остановке заходит, в случае чего могут подождать опоздавшего. Вот только дорого — в месяц на дорогу уходит около пяти тысяч, но выбирать не из чего — работы в родном селе для Елены нет.

"Слухи идут"

Заместитель главы администрации Газ-Сале отказался комментировать агентству состояние поселка и лишь сообщил: "Слухи о расселении идут". В свою очередь, первый замглавы администрации Тазовского района Сергей Лисовский отметил, что населенный пункт отстраивался еще в 1960-1980-е, а "сейчас там почти все изношено" и "нужно перестраивать по-новому".

Сотрудник пресс-службы райадминистрации Анна Фараджева в беседе с РИА Новости привела цифры: в селе Газ-Сале, где проживают чуть более двух тысяч человек, восемьдесят процентов фонда признано аварийным — а это 40 многоквартирных домов. "На данный момент только восемь из них включены в программу переселения, они были признаны ветхими еще до 1 января 2017-го", — объясняет Фараджева.

Работать местным негде, поэтому они вынуждены ежедневно ездить в районный центр за 30 километров. Большая часть предприятий, находящихся на территории поселка, относится к бюджетной сфере — все здания деревянные и изношенные, "поддерживаются ремонтами".

"С 2014-го в селе построено шесть трехэтажных домов. При планировании дальнейшего строительства возникает вопрос, как обеспечить достойные условия жизни, развития и обучения детей, качественные медицинские услуги, досуг", — перечисляет Анна.