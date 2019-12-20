Не думая о смерти. Как становились героями первой чеченской

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Остановить боевиков, выполнить задачу и спасти товарища ценой жизни — ровно 25 лет назад, 20 декабря 1994-го, неподалеку от Грозного завязался бой, в котором погиб прапорщик Виктор Пономарев. Его отряд столкнулся с многочисленной бандой сепаратистов, но обеспечил подход федеральных войск к городу. Пономарева наградили "Золотой Звездой" посмертно. Всего же за годы первой чеченской кампании высшего звания удостоились 175 военнослужащих. О некоторых подвигах — в материале РИА Новости.

Мост через Сунжу

Старшина роты прапорщик Виктор Пономарев прибыл в Кизляр в декабре 1994 года в составе 68-го разведывательного батальона. Отсюда подразделению предстоял марш-бросок до Грозного. Пономарев возглавил группу разведчиков, которая шла в авангарде основной колонны федеральных войск.

В ночь на 20 декабря отряд Пономарева вышел к мосту через реку Сунжу у населенного пункта Петропавловское. Бойцы без потерь оттеснили боевиков, блокировавших переправу. Мост при этом был заминирован — разведчикам пришлось сначала обезвредить мины. Бойцы закрепились на мосту и удерживали его до подхода остальных войск.

Уже на следующий день боевики, обладающие значительным численным превосходством и хорошо вооруженные, решили взять реванш и отбить мост. На разведчиков обрушился шквал огня. Работали гранатометы и минометы. Сложилась критическая ситуация. Пономарев, стремясь избежать неоправданных потерь, приказал подчиненным отойти на безопасное расстояние. А сам вместе с сержантом Арабаджиевым остался оборонять переправу и прикрывать отход группы. В неравном бою Пономарев уничтожил семерых боевиков, подбил автомашину и подавил пулеметную точку.

Прапорщик и сержант отразили несколько атак, но при очередной вылазке бандитов Арабаджиева тяжело ранило. Пономарев, непрерывно отстреливаясь, взвалил сержанта на себя и попытался вынести из-под огня. Рядом рванула мина. Пономарев накрыл Арабаджиева своим телом, и его изрешетило осколками.

Вскоре подошли основные силы, отогнали боевиков и продолжили движение на Грозный. Пономарев скончался от тяжелых ранений. Тридцать первого декабря 1994-го ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания. Тридцатитрехлетний Виктор Пономарев стал первым военнослужащим, удостоенным высшей воинской награды в первую чеченскую.

Бои за Грозный

В январе 1995-го в столице Чеченской Республики шли ожесточенные бои. Федеральные войска заняли несколько районов города, однако боевики продолжали удерживать ряд стратегически важных объектов. Здание Совета министров дудаевцы превратили в опорный пункт и надежно укрепили. Внутри сосредоточилась большая группа бандитов, в том числе арабские наемники и афганские моджахеды.

Российские военные пытались взять здание под контроль, однако из-за слабого взаимодействия между подразделениями несли большие потери.

На поле боя выдвинулись танки, чтобы прикрыть мотострелков и десантников. Головным командовал старший лейтенант Игорь Ахпашев. Грамотно маневрируя, он уничтожил порядка десяти огневых точек противника. Но хорошо знавшие местность боевики появлялись то тут, то там, обстреливая бронетехнику из гранатометов. После очередного попадания машина Ахпашева потеряла ход и загорелась. Бандиты, предвкушая легкую добычу, окружили танк. Били в упор. Хотели взять экипаж в плен, но танкисты продолжали вести огонь из пушки и пулемета до конца — пока не сдетонировал боезапас.

В мае 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Игорю Ахпашеву присвоили звание Героя Российской Федерации. Похоронили его лишь спустя шесть лет, так как не могли опознать: старший лейтенант сильно обгорел при взрыве снарядов. Тело отправили на родину, в Абакан, после ДНК-экспертизы.

Старший лейтенант Игорь Ахпашев Старший лейтенант Игорь Ахпашев

Западня под Шатоем

Летом 1995-го федеральные войска с боями подошли к селу Шатой, причем основные силы двигались с севера и востока. В район урочища Раздольное забросили небольшую группу с задачей подстраховать войска с фланга и перекрыть грунтовую дорогу. По данным разведки, скоплений боевиков здесь не наблюдалось. Однако на деле все оказалось иначе — взвод десантников лоб в лоб столкнулся с несколькими сотнями вооруженных дудаевцев.

Завязался неравный бой. Десант понес первые потери, заканчивались боеприпасы. Командир подразделения запросил помощь — но первую же "вертушку" боевики сбили. Решили прорываться к отряду по земле. Сформировали группу из семнадцати бойцов, выделили три бронемашины. Одной из них командовал майор Евгений Родионов.

Группе с огромным трудом удалось пробиться к окруженным сослуживцам. Соединившись, бойцы закрепились у грунтовой дороги, ведущей в Шатой, и не позволили боевиками прорваться к селу. Через некоторое время федеральные войска взяли этот важный населенный пункт. Раненого Евгения Родионова и еще нескольких бойцов командование представило к званию Героя России.

Но при жизни "Золотую Звезду" офицер так и не получил. Он погиб от гранаты в январе 1996 года, там же, под Шатоем. Колонна федеральных войск попала в засаду и оказалась в огневом мешке — между отвесными скалами и крутым обрывом.