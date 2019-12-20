Кому запретят работать в такси

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Александр Лесных. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о регулировании рынка такси, внесенный в нижнюю палату парламента в середине декабря. Новый документ позволит сделать услугу более безопасной и качественной, запретит заниматься извозом лицам, совершившим тяжкие преступления, а также установит дополнительные правила и ограничения для операторов.

Такси не стоит на месте

Частные перевозки — один из самых быстроразвивающихся сегментов отечественной сферы услуг: если в прошлом году объем рынка такси составил 671 миллиард рублей, то в 2019-м, по прогнозам экспертов, достигнет 709 миллиардов. В то же время занятых в отрасли все больше — по данным агрегаторов, уже порядка двух миллионов человек.

Столь стремительный рост в первую очередь связан с высоким уровнем цифровизации, достигнутым всего за несколько лет. А в законодательстве все эти новшества никак не отражены.

"Возникла острая необходимость разработать механизмы регулирования, соответствующие сегодняшнему дню, учитывающие тенденции развития отрасли, требования пассажиров и лучшие мировые практики", — отмечает соавтор законопроекта сенатор Людмила Бокова.

С этим согласны и ведущие российские такси-агрегаторы — им гораздо проще и выгоднее работать по общим единым правилам, чем самостоятельно изобретать велосипед.

"На наш взгляд, законопроект в целом учитывает особенности российского рынка такси, а также некоторые предложения IT-компаний — это добрый знак для нас. Мы, со своей стороны, готовы к обсуждению положений проекта с наших экспертных позиций", — отмечается в совместном заявлении "Яндекс.Такси", "Везет", "Ситимобил" и Gett.

Безопасность превыше всего

Законопроект направлен прежде всего на то, чтобы сделать поездки на такси безопаснее для пассажиров. В частности, за агрегаторами закрепляется право разрабатывать и внедрять программы, фиксирующие время работы и отдыха сотрудничающих с ними таксистов, — это позволит окончательно решить проблему водителей, засыпающих за рулем на ходу.

Ведущие агрегаторы уже тестируют системы, способные обмениваться информацией между приложениями и не допускать ситуаций, когда водитель закрыл смену у одного агрегатора и тут же открыл у другого. Новый закон создаст правовую основу для таких систем.

Кроме того, "Яндекс" испытывает специальную камеру, определяющую усталость водителя по 70 точкам на лице. Ее подключат к таксометру, чтобы при выявлении сонливости смена закрывалась автоматически. До конца года компания планирует установить такие камеры на пять тысяч машин.

Еще один важный момент — ограничения на доступ к профессии таксиста. Гражданам с непогашенной судимостью по уголовным статьям об изнасиловании (131 УК России), насильственных действиях сексуального характера (132 УК России), истязании (117 УК России), убийстве (105 УК России), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (111 УК России) и терроризме (205 УК России) заниматься частными перевозками запретят.

Также не пустят за руль такси водителей со стажем менее трех лет, если в предыдущие полгода их лишали прав, и тех, у кого иностранные национальные или международные права. Кроме того, при оформлении разрешения кандидат должен пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети местности, где он планирует работать.

Особо оговаривается право пассажира на компенсацию, если в поездке ему или его багажу причинен вред. Причем претензию можно предъявить и перевозчику, и агрегатору. Максимальная компенсация — два миллиона рублей. Отметим, что это не касается причинения вреда в результате форс-мажора.

Заработки таксистов и регистрация

Новый закон упрощает процесс выдачи и переоформления разрешений на работу в такси. Если в итоговой редакции это не изменят, водители смогут получать документы в электронном виде через портал Госуслуг.

Но, пожалуй, самая приятная новость для водителей — возможность платить меньше налогов и больше зарабатывать. Дело в том, что закон предоставляет право работать в такси не только юридическим лицам и наемным водителям, но и самозанятым.