Дмитрий Ивантер: увеличение эффективности важнее роста портфеля

Отчетность группы ВТБ Лизинг за 9 месяцев показала высокий рост финансовых показателей. Ожидается, что по итогам 2019 года чистая прибыль группы превысит 10 миллиардов рублей. О трендах на рынке лизинга, работе за рубежом, сделке с Яндекс.Такси и роли лизинга в шеринг-экономике в интервью РИА Новости рассказал глава ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

— По итогам 9 месяцев согласно консолидированной отчетности, чистая прибыль группы ВТБ Лизинг выросла на 68%, до 7,6 миллиарда рублей, выручка при этом увеличилась на 20%, до 44 миллиардов рублей. Можно ли говорить о значительном росте эффективности бизнеса?

— В текущем году мы отмечаем существенный рост эффективности бизнеса, все верно. Наша стратегия и заключается в том, чтобы рост доходов и прибыли опережал динамику по портфелю. У компании нет задачи экстенсивного развития и достижения конкретных объемов портфеля. При этом как универсальная крупная лизинговая компания мы, конечно, хотим расти вместе с рынком. По итогам этого года прогнозируем чистые инвестиции в лизинг на уровне 435 миллиардов рублей по сравнению с 417 миллиардами в прошлом году. Несмотря на то, что в последнее время в некоторых сегментах рынка прослеживается отсутствие положительной динамики, он остается растущим.

За счет чего можно добиться эффективного роста? Не заключать плохих сделок, сокращать непродуктивные издержки, внедрять более интересные продукты. В том числе очень важна цифровизация. Прежде всего, "цифра" - это удобство для нового поколения клиентов. Мы уже привыкли к тому, что большинство банковских услуг можно получить дистанционно. Онлайн-каналы взаимодействия активно развиваются и в страховании, и в сфере управления инвестициями, теперь очередь дошла и до лизинговой отрасли. Мы не остались в стороне от этих процессов и много работаем над новыми способами коммуникации и обслуживания. Внедрили на сайте функционал личного кабинета, который позволяет обмениваться документами по электронным каналам. Особенность в том, что наши клиенты – это не физические лица, а корпоративный сектор, поэтому в лизинге диджитализация проходит по другому пути, отличному от розничного сегмента банков и страховщиков. При этом цель та же: чтобы клиентам было просто с нами работать. В перспективе планируем полностью перейти на электронный документооборот и на электронную обработку лизинговых заявок.

— За счет чего вам удалось добиться такой эффективности в этом году?

— Достичь таких показателей удалось за счет совокупности показателей, в том числе благодаря росту бизнеса в автолизинге - за этот год портфель в сегменте легкового и грузового транспорта у компании вырос на 26%. Это прибыльное и динамично развивающееся направление. Здесь мы смогли реформировать наши продукты с точки зрения скорости принятия решений, сфокусировались на тех категориях транспорта, которые востребованы у клиентов и в результате получили увеличение среднего чека. Соответственно, практически при том же количестве сделок показатели прибыльности выросли.

— Какую долю ВТБ Лизинг на российском рынке занимает сейчас, и как она может поменяться в ближайшие 5 лет?

— Доля компании на рынке составляет 13%. Если это железнодорожный транспорт – то мы на втором месте по объему портфеля и первые по новому бизнесу, у нас более 100 тысяч вагонов. Планируем оставаться крупнейшей компанией в этом сегменте и в перспективе нарастить парк еще на 20%. В корпоративном секторе каждая сделка может быть уникальной. Когда мы готовим крупные проекты, то тщательно анализируем, и конструируем их, и безусловно, верифицируем по всем параметрам риск-доходность. В группе ВТБ есть принятая стратегия и прописанные бизнес-показатели, которые мы должны соблюдать, в том числе аппетит к риску.

В автомобильном сегменте много работаем с индивидуальными предпринимателями и малым бизнесом и сосредоточены на быстрой выдаче транспортных средств мелкими партиями. Автолизинг сейчас находится в фокусе внимания компании, поэтому мы активно развиваем это направление. По итогам 9 месяцев 2019 года клиентам было передано более 20 тысяч автомобилей. В соответствии с рэнкингом Эксперт РА, доля ВТБ Лизинг на этом рынке растет и составляет сейчас в легковом сегменте 11%, в грузовом – 7%, а в сегменте строительной и дорожно-строительной техники – 13%. Мы хотим и дальше развивать это направление, прежде всего, за счет улучшения своего продукта. Будем двигаться в сторону цифровизации, чтобы обеспечить клиентам удобство и скорость обслуживания, оставаясь при этом в параметрах своей риск-модели. Также планируем продвигать услугу операционного лизинга автопарков для корпоративных клиентов компании.

— С какими показателями планируете закончить год? Какой рост к 2018 году ожидаете? Насколько такие показатели соответствуют общей динамике рынка?

— Мы рассчитываем, что по итогам 2019 года чистая прибыль группы ВТБ Лизинг превысит 10 миллиардов рублей, в прошлом году она была около 8,2 миллиарда. При этом объем портфеля по итогам 9 месяцев уже больше 570 миллиардов рублей, компания входит в рейтинг топ-3 по этому показателю.

Самый большой рост демонстрирует направление автолизинга, в настоящий момент это драйвер рынка. Динамика нашего нового бизнеса в легковых и грузовых авто составляет 26%, в спецтехнике – более 70%.

Большую долю у нас занимает железнодорожный сегмент – это более трети портфеля ВТБ Лизинг. В этом направлении в 2019 году мы сгенерировали достаточно большой объем нового бизнеса, поэтому уже достигли плановых показателей - это 45 миллиардов рублей. При этом динамика компании отличается от среднерыночной, мы растем на падающем рынке.

— Какими видите перспективы развития рынка лизинга в дальнейшем? Как он может измениться в следующем году и в ближайшие 5 лет?

— В железнодорожной отрасли со многими клиентами компания уже обсуждает переход от финансового лизинга к аренде. В портфеле ВТБ Лизинг есть достаточно большие сделки в этом виде, при этом операторы пока по-прежнему стремятся владеть своим вагонным парком.

Недавно было подписано соглашение с "Трансмашхолдингом" и компанией "Локотех-ПромСервис" по операционной аренде локомотивов. Это новое направление работы ВТБ Лизинг. Есть магистральные локомотивы, которые работают на железных дорогах общего пользования, а есть маневровые, которые промышленные предприятия используют для перевозок, в том числе по своей территории. Мы исследовали этот рынок и пришли к следующим выводам. Предприятия в основном владеют собственным парком, иногда это десятки и даже сотни локомотивов. Но у них, как правило, уже очень устаревший парк, который требует даже не капитального ремонта, а замены. Поэтому есть договоренность с партнерами о том, что мы будем вместе прорабатывать клиентские проекты, чтобы предприятия могли брать локомотивы в операционную аренду. То есть будем не просто продавать им локомотивы, а предлагать гарантированную услугу.

В итоге клиент получит в свое распоряжение нужный парк локомотивов в рабочем состоянии и с определенным коэффициентом выхода на линию, с гарантией своевременного ремонта, технического обслуживания и поставки запасных частей. То есть сможет аутсорсить парк локомотивов в той или иной степени. Для больших предприятий парк железнодорожного транспорта – это не их основной бизнес, а внутренний сервис. Практика часто показывает, что передача таких задач на аутсорсинг оказывается более эффективной.

То же самое происходит и в автолизинге. Мы одни из немногих, кто предлагает услугу по аренде автопарка – уже сейчас в операционном лизинге находятся около трех тысяч автомобилей. Клиенты получают автопарк вместе с набором услуг, фактически это аутсорсинг. В мире это уже более-менее стандартная история, поэтому многие российские представительства международных компаний не закупают в собственность автомобили, предпочитая аренду. Это экономия на издержках. С точки зрения работы с крупным корпоративным бизнесом я вижу потенциал именно в аренде.

— Сейчас виден активный спрос на услуги такси и каршеринга, и количество автомобилей в соответствующих парках растет. Какова доля ВТБ Лизинг в парке каршеринга, стоит ли увеличивать инвестиции в этот сектор?

— Рынок такси в России быстро растет – порядка 100 тысяч машин в год. Эта динамика ярко иллюстрирует тренд перехода к модели пользования автомобилем, а не владения им. В парке ВТБ Лизинг сейчас 60 тысяч машин, в год компания заключает порядка 30 тысяч сделок. Недавно подписали соглашение с "Яндекс.Такси", сделали для партнеров агрегатора фактически отдельный продукт. Поэтому для нас такси - это большой рынок и хорошая возможность. Прогнозы говорят, что он и дальше будет расти в течение нескольких лет.

Практически весь каршеринг в России профинансирован через лизинг, и это абсолютно новый элемент "шеринговой" экономики. Если сравнить с такси, то здесь рынок меньше, но в ближайшие годы он увеличится в несколько раз. Конечно, каршеринговые компании - это венчурный бизнес. У них пока нет факта выхода на прибыльность, они ни нацелены на то, чтобы занять свою долю рынка. ВТБ Лизинг работает с каршерингом. Мы стараемся выбирать партнеров, которые хорошо понимают экономику автомобилей и знают, что они делают. Однозначно шеринговая экономика обеспечит наиболее экономное использование транспорта, и уже в довольно близкой перспективе владение автомобилем начнет отходить на второй план.

— Значительный рост объемов нового бизнеса у лизинговых компаний во многом объясняется возобновлением господдержки с начала этого года. Каков вклад субсидий Минпромторга в объем продаж, например, автомобилей или спецтехники?

— Безусловно, здесь есть зависимость. Субсидии по программам Минпромторга на лизинг последние три года сокращались, а спрос увеличивался. В результате в 2019 году субсидии закончились за несколько недель в начале года, потом в июле объем господдержки был увеличен, но средства опять были исчерпаны в течение короткого времени. В основном потребность в субсидировании есть у малого бизнеса. При приобретении в лизинг транспортного средства или спецтехники необходимо внесение аванса. Чем сложнее техника, тем больше этот аванс. Часто у малого бизнеса денег на аванс нет, но зато есть выигранный контракт на выполнение работ по сервисной модели подрядчика. Выполнять его нужно начинать уже завтра, а необходимой техники нет. В этом случае ему здорово может помочь господдержка, которая избавит от необходимости внесения аванса по лизинговому контракту, и предприниматель получит возможность исполнить контракт. Поэтому господдержка в большей степени важна для развития малого бизнеса.

— ВТБ Лизинг не так давно объявлял о сделке по поставке авиатренажеров в Европу и Азию. Насколько активно смотрите на зарубежные рынки?

— У нас есть международные клиенты, компания активно работает с ними, в том числе благодаря интеграции с корпоративно-инвестиционным бизнесом ВТБ. Взаимодействуем с компаниями из различных регионов мира - Азия, Китай, Ближний Восток, Средняя Азия. Дочерняя компания ВТБ Лизинг в Беларуси является одной из крупнейших в стране, в железнодорожном сегменте она на первом месте. Лизингом водного транспорта занимаются дочерние компании, которые расположены на Кипре и в Ирландии. Недавно мы объявили о сделке по поставке двух самолетов Embraer из Бразилии в Таджикистан для авиакомпании "Сомон Эйр".

Одна из задач компании – искать интересные возможности и реализовывать их. Перспективной площадкой для увеличения количества международных сделок и развития единого рынка лизинга может стать Евразийский экономический союз. В конце ноября на Ассамблее "Лизинг Евразия" в Минске мы вместе с коллегами из стран ЕАЭС и представителями власти искали новые точки развития.

— Расскажите, есть ли тренд на усиление работы со странами союза? Как складывается взаимодействие?

— В настоящее время есть определенные барьеры, которые мешают лизингу развиваться в рамках единого пространства. Это касается и таможенной практики, и работы госорганов, и отсутствия единообразной трактовки по ставке НДС. Решение этих вопросов приведет к росту популярности лизинга при финансировании международных проектов на территории ЕАЭС.

Если сравнить показатели России, Беларуси и, например, Казахстана, видно, что уровень проникновения лизинга в ВВП нашей страны составляет чуть более 1%, в Казахстане не доходит до отметки в 1%, а вот в Беларуси уже равен 2,7%. Белорусский рынок лизинга очень активно растет: за последние два года он увеличился более чем в 1,5 раза.