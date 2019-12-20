Объявлены лауреаты конкурса социальной рекламы "Импульс"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Объявлены лауреаты 6-го ежегодного конкурса государственной социальной рекламы Объявлены лауреаты 6-го ежегодного конкурса государственной социальной рекламы "Импульс" , организатором которого выступает МИА "Россия сегодня". Обладателем Гран-при-2019, а также первого места в номинации "Лучшая рекламная кампания" стал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с проектом "Подростковая агрессия".

На торжественной церемонии, прошедшей сегодня в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", были вручены награды победителям и призерам в семи основных и четырех специальных номинациях конкурса. Лучшие работы отмечены памятными статуэтками "Импульс", которые символизируют социальную энергию, дающую новый толчок к созиданию и устойчивому развитию.

В оргкомитет конкурса в 2019 году поступило несколько сот заявок. Участие в творческом состязании принимали органы государственной власти и местного самоуправления России и стран СНГ, а также учрежденные ими некоммерческие организации с рекламными работами на социальные темы, опубликованными и реализованными в период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.

Лауреатов конкурса определяло авторитетное жюри, в состав которого вошли ведущие представители рекламной отрасли, руководители СМИ, представители государственных структур. Победитель в специальной номинации "Признание интернета" был выбран по итогам пользовательского голосования — в ноябре любой пользователь интернета, имеющий аккаунт в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), мог ознакомиться с присланными на конкурс образцами социальной рекламы и проголосовать за лучшие, по его мнению, работы.

Гран-при

Гран-при конкурса удостоен проект "Подростковая агрессия" Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это серия видеороликов социальной рекламы, посвященная актуальным проблемам современного общества – трудностям взаимоотношений подростков со сверстниками, родителями, педагогами, всплескам агрессии, случающимся в переходном возрасте. Главным героем проекта стал заслуженный артист России, актер театра и кино Андрей Леонов.

Победители и призеры в основных номинациях:

Лучшая видеореклама

1-е место присуждено Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь за ролик "Заботиться о безопасности малышей – это закон жизни!".

2-е место поделили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с проектом "Даешь цифровое вещание!" и Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с работой "Отдыхай на Ставрополье".

3-е место разделили ГАУ Республики Дагестан "Многофункциональный центр предоставления услуг в Республике Дагестан" с клипом "Передача МФЦ полномочий по предоставлению субсидий на оплату ЖКХ" и ГАУ Республики Дагестан "Многофункциональный центр предоставления услуг по Ленинскому району г. Махачкалы" с роликом "Недвижимость для бизнеса".

Лучшая аудиореклама

1-е место в номинации заняло Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь с сюжетом "Одесский юмор".

2-е место досталось магнитогорской школе-интернату "Семья" за проект "Спасая одинокую душу ребенка, ты никогда не будешь одинок сам".

3-е место присуждено городской администрации Обнинска за аудиоклип "Движение к здоровью – на велосипеде!".

Лучшая наружная реклама

1-е место в номинации жюри решило не присуждать.

2-е место – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь за проект "Заботиться о безопасности малышей – это закон жизни!".

На 3-м месте Избирком Ростовской с проектом "Выборы ни на что не влияют".

Лучший блогер

Победителем в номинации стало ГАУ "КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил" за блог "Как сохранить здоровье и молодость ума".

Лучший буклет

1-е место в номинации жюри решило не присуждать.

2-е место – Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области с работой "Победители и призеры Олимпийских игр".

На 3-м месте Муниципальное учреждение "Администрация Лихославльского района Тверской области" с буклетом "Добро пожаловать в Тверскую Карелию".

Лучший плакат

Победителем в номинации стала Администрация Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области с работой "Мы в ответе за тех, кого приручили".

2-е место присуждено Главному управлению МЧС по Тульской области за плакат "Я – добровольный пожарный".

3-е место в номинации занял Комитет по печати и взаимодействию со средствами массой информации правительства Санкт-Петербурга с социальной рекламой, направленной на пропаганду чистоты и благоустройства Санкт-Петербурга.

Лучшая рекламная кампания

1-е место – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с проектом "Подростковая агрессия".

2-е место – Департамент здравоохранения города Москвы с программой "Здоровая Москва".

3-е место заняло рекламно-информационное агентство "Армия России" Министерства обороны Российской Федерации с военно-патриотической акцией "Сирийской перелом".

Победители в специальных номинациях

Премии в специальной номинации "Наш характер" удостоено рекламно-информационное агентство "Армия России" Министерства обороны Российской Федерации за военно-патриотическую акцию "Сирийской перелом".

Премия в специальной номинации "Признание интернета" присуждена Избирательной комиссии Ростовской области за проект "Выборы в Сказочном лесу".

Обладателем премии в специальной номинации "Безопасная езда" стало Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ за социальную видеорекламу "Знаки".