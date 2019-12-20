Объявлены лауреаты конкурса социальной рекламы "Импульс"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Объявлены лауреаты 6-го ежегодного конкурса государственной социальной рекламы "Импульс", организатором которого выступает МИА "Россия сегодня". Обладателем Гран-при-2019, а также первого места в номинации "Лучшая рекламная кампания" стал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с проектом "Подростковая агрессия".
На торжественной церемонии, прошедшей сегодня в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", были вручены награды победителям и призерам в семи основных и четырех специальных номинациях конкурса. Лучшие работы отмечены памятными статуэтками "Импульс", которые символизируют социальную энергию, дающую новый толчок к созиданию и устойчивому развитию.
В оргкомитет конкурса в 2019 году поступило несколько сот заявок. Участие в творческом состязании принимали органы государственной власти и местного самоуправления России и стран СНГ, а также учрежденные ими некоммерческие организации с рекламными работами на социальные темы, опубликованными и реализованными в период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.
Лауреатов конкурса определяло авторитетное жюри, в состав которого вошли ведущие представители рекламной отрасли, руководители СМИ, представители государственных структур. Победитель в специальной номинации "Признание интернета" был выбран по итогам пользовательского голосования — в ноябре любой пользователь интернета, имеющий аккаунт в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), мог ознакомиться с присланными на конкурс образцами социальной рекламы и проголосовать за лучшие, по его мнению, работы.
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Гран-при
Гран-при конкурса удостоен проект "Подростковая агрессия" Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это серия видеороликов социальной рекламы, посвященная актуальным проблемам современного общества – трудностям взаимоотношений подростков со сверстниками, родителями, педагогами, всплескам агрессии, случающимся в переходном возрасте. Главным героем проекта стал заслуженный артист России, актер театра и кино Андрей Леонов.
Победители и призеры в основных номинациях:
Лучшая видеореклама
1-е место присуждено Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь за ролик "Заботиться о безопасности малышей – это закон жизни!".
2-е место поделили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с проектом "Даешь цифровое вещание!" и Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с работой "Отдыхай на Ставрополье".
3-е место разделили ГАУ Республики Дагестан "Многофункциональный центр предоставления услуг в Республике Дагестан" с клипом "Передача МФЦ полномочий по предоставлению субсидий на оплату ЖКХ" и ГАУ Республики Дагестан "Многофункциональный центр предоставления услуг по Ленинскому району г. Махачкалы" с роликом "Недвижимость для бизнеса".
Лучшая аудиореклама
1-е место в номинации заняло Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь с сюжетом "Одесский юмор".
2-е место досталось магнитогорской школе-интернату "Семья" за проект "Спасая одинокую душу ребенка, ты никогда не будешь одинок сам".
3-е место присуждено городской администрации Обнинска за аудиоклип "Движение к здоровью – на велосипеде!".
Лучшая наружная реклама
1-е место в номинации жюри решило не присуждать.
2-е место – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь за проект "Заботиться о безопасности малышей – это закон жизни!".
На 3-м месте Избирком Ростовской с проектом "Выборы ни на что не влияют".
Лучший блогер
Победителем в номинации стало ГАУ "КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил" за блог "Как сохранить здоровье и молодость ума".
Лучший буклет
1-е место в номинации жюри решило не присуждать.
2-е место – Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области с работой "Победители и призеры Олимпийских игр".
На 3-м месте Муниципальное учреждение "Администрация Лихославльского района Тверской области" с буклетом "Добро пожаловать в Тверскую Карелию".
Лучший плакат
Победителем в номинации стала Администрация Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области с работой "Мы в ответе за тех, кого приручили".
2-е место присуждено Главному управлению МЧС по Тульской области за плакат "Я – добровольный пожарный".
3-е место в номинации занял Комитет по печати и взаимодействию со средствами массой информации правительства Санкт-Петербурга с социальной рекламой, направленной на пропаганду чистоты и благоустройства Санкт-Петербурга.
Лучшая рекламная кампания
1-е место – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с проектом "Подростковая агрессия".
2-е место – Департамент здравоохранения города Москвы с программой "Здоровая Москва".
3-е место заняло рекламно-информационное агентство "Армия России" Министерства обороны Российской Федерации с военно-патриотической акцией "Сирийской перелом".
Победители в специальных номинациях
Премии в специальной номинации "Наш характер" удостоено рекламно-информационное агентство "Армия России" Министерства обороны Российской Федерации за военно-патриотическую акцию "Сирийской перелом".
Премия в специальной номинации "Признание интернета" присуждена Избирательной комиссии Ростовской области за проект "Выборы в Сказочном лесу".
Обладателем премии в специальной номинации "Безопасная езда" стало Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ за социальную видеорекламу "Знаки".
4 ноября, 20:44Фотокора МИА "Россия сегодня" признали фотографом года
Конкурс проходит при поддержке крупнейших ведущих отраслевых и федеральных СМИ, ассоциаций и организаций. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: газета "Комсомольская правда", информационно-аналитический портал "Sostav.ru". Отраслевыми партнерами конкурса "Импульс" стали ассоциации АКМР, АБКР, РАСО и АКОС. В статусе официального информационного партнера конкурс поддерживают РИА "ФедералПресс" и "Ассоциация менеджеров". Индустриальными партнерами конкурса "Импульс" стали IAB Russia, РАМУ и АКАР.
"Импульс" — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором ежегодного конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти "Импульс" выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Председателем жюри является генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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