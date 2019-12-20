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2019-12-20T13:38+0300
https://ria.ru/20191220/1562584619.html
Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
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РИА Новости

Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов

08:00 20.12.2019 (обновлено: 13:38 20.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковВрач корректирует параметры искусственной вентиляции легких
Врач корректирует параметры искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Аппараты искусственной вентиляции легких с искусственным интеллектом помогут врачам Томской областной клинической больницы (ТОКБ). Новые машины смогут сами выбрать подходящий режим работы с учетом анамнеза пациента, что значительно разгрузит сотрудников учреждения.
Два аппарата Hamilton G5 были закуплены за 12 миллионов рублей в рамках национальной программы "Здравоохранение".
"Данные аппараты позволят усовершенствовать высокотехнологичную помощь больным с инсультом и нейрохирургической патологией, нуждающимся в продленной искусственной вентиляции легких", — заявил главный врач ТОКБ Михаил Лукашов.
Новые машины будут работать в региональном сосудистом центре по борьбе с острым нарушением мозгового кровообращения ТОКБ, куда поступают наиболее тяжелые пациенты со всей области. Аппараты могут обеспечить вентиляцию легких больного любого возраста, даже младенцев.
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"Аппарат будет выбирать специальные параметры именно для этого больного на каждой фазе вдоха", — сказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации регионального сосудистого центра Юрий Петлин.
Он добавил, что врачи любого медучреждения загружены работой, поэтому не могут постоянно находиться рядом с пациентом. Аппарат же считывает данные о состоянии здоровья постоянно и может подать сигнал специалисту, если это необходимо. Искусственный интеллект будет ориентироваться по заданным параметрам, однако последнее слово, подчеркивает Петлин, всегда остается за врачом.
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Хорошие новостиХорошие новостиТомская область
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