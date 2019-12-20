Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Аппараты искусственной вентиляции легких с искусственным интеллектом помогут врачам Томской областной клинической больницы (ТОКБ). Новые машины смогут сами выбрать подходящий режим работы с учетом анамнеза пациента, что значительно разгрузит сотрудников учреждения.

Два аппарата Hamilton G5 были закуплены за 12 миллионов рублей в рамках национальной программы "Здравоохранение".

"Данные аппараты позволят усовершенствовать высокотехнологичную помощь больным с инсультом и нейрохирургической патологией, нуждающимся в продленной искусственной вентиляции легких", — заявил главный врач ТОКБ Михаил Лукашов.

Новые машины будут работать в региональном сосудистом центре по борьбе с острым нарушением мозгового кровообращения ТОКБ, куда поступают наиболее тяжелые пациенты со всей области. Аппараты могут обеспечить вентиляцию легких больного любого возраста, даже младенцев.

"Аппарат будет выбирать специальные параметры именно для этого больного на каждой фазе вдоха", — сказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации регионального сосудистого центра Юрий Петлин.