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Культура
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Художники украсили пеплом Чарльза Мэнсона две его маски
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РИА Новости

Художники украсили пеплом Чарльза Мэнсона две его маски

01:39 20.12.2019 (обновлено: 11:25 20.12.2019)
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© AP PhotoЧарльз Мэнсон
Чарльз Мэнсон
© AP Photo
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Прах осужденного убийцы и музыканта Чарльза Мэнсона украсил две его маски, которые создали художники Райан "Всемогущий" и Рик Фишер, сообщает TMZ на YouTube-канале
Как рассказал источник изданию, необычные предметы они создавали в студии Фишера в штате Огайо, где помимо пепла, также использовали человеческую кровь.
"Маска выглядит демонически", — написал @Ugandan knucklez.
"Это ужасно!" — заявила @Amy Wilkinson.
Ранее сообщалось, что в начале года "Всемогущий" использовал прах Мэнсона, чтобы завершить татуировку лица лидера культа "Семья" на руке друга.
Райан познакомился с Мэйсоном 20 лет назад. За это время он успел написать серию портретов сторонников секты убийцы.
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