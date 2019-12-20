Художники украсили пеплом Чарльза Мэнсона две его маски

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Прах осужденного убийцы и музыканта Чарльза Мэнсона украсил две его маски, которые создали художники Райан "Всемогущий" и Рик Фишер, сообщает TMZ на YouTube-канале

Как рассказал источник изданию, необычные предметы они создавали в студии Фишера в штате Огайо, где помимо пепла, также использовали человеческую кровь.

"Маска выглядит демонически", — написал @Ugandan knucklez.

"Это ужасно!" — заявила @Amy Wilkinson.

Ранее сообщалось, что в начале года "Всемогущий" использовал прах Мэнсона, чтобы завершить татуировку лица лидера культа "Семья" на руке друга.