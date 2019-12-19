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Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков
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РИА Новости

Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков

23:48 19.12.2019 (обновлено: 23:51 19.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что единственный возможный ответ новым санкциям США из-за газопровода "Северный поток-2" - это угроза контрмер, на которую Берлин не решится.
Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу, который уже заявил, что готов незамедлительно подписать его.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США, намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока-2".
"США будут все чаще прибегать к экстерриториальным санкциям. Сетования Меркель здесь бессильны. Единственный возможный ответ - угроза контрмер, на которую Германия, при всем негодовании, никогда не решится. США не ввели санкции против Турции лишь из-за возможных ответных шагов Эрдогана", - написал сенатор в Twitter.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Здание Рейхстага, в котором находится бундестаг Германии.
12 декабря, 15:49
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Северный поток — 2Дональд ТрампАлексей ПушковАнгела МеркельГерманияСШАВ мире
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