Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков

Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу, который уже заявил, что готов незамедлительно подписать его.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США, намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока-2".

"США будут все чаще прибегать к экстерриториальным санкциям. Сетования Меркель здесь бессильны. Единственный возможный ответ - угроза контрмер, на которую Германия, при всем негодовании, никогда не решится. США не ввели санкции против Турции лишь из-за возможных ответных шагов Эрдогана", - написал сенатор в Twitter.