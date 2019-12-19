Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T23:50+0300
https://ria.ru/20191219/1562616548.html
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
https://cdn22.img.ria.ru/images/156247/17/1562471772_0:55:3000:1743_1036x0_80_0_0_05e6e00d8906c2229b365ce1b4d4f23c.jpg
РИА Новости

В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами

23:40 19.12.2019 (обновлено: 23:50 19.12.2019)
22012
© REUTERS / Yuriko Nakao/File PhotoАмериканские доллары
Американские доллары
© REUTERS / Yuriko Nakao/File Photo
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В США обвинили в мошенничестве отца и дочь, которые несколько лет врали об участии в лотереях, чтобы получить налоговые вычеты за выигранные деньги. Об этом сообщила газета The Sun-Sentinel.
В 2015 году житель Флориды Кеннет Роджер Эдмонсон и его дочь Даниэль Такила Эдмонсон начали регистрировать поддельные налоговые декларации. В общей сложности они потребовали выплатить им 175 миллионов долларов.
Лотерея
6 июня, 14:23
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
В итоге отец и дочь получили от Налогового управления США 3,4 миллиона долларов. Впоследствии выяснилось, что американцы никогда не приобретали выигрышные лотерейные билеты.
Федеральный суд Палм-Бич обвинил их в налоговом мошенничестве.
Даниэль Эдмонсон потребовала немедленного освобождения и денежную компенсацию за якобы несправедливое заключение. Женщина заявила, что она "коренная мавританская американка" и не будет подчиняться властям. Ее отец также говорил о своей "неприкосновенности".
В случае вынесения обвинительного приговора отцу и дочери грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество и пять лет заключения за предоставление заведомо ложных документов.
Продажа лотерейных билетов. Архивное фото
23 августа 2017, 14:36
В США программист получил 25 лет тюрьмы за мошенничество в лотерее
2722115527
Обсудить 8
ФлоридаСШАВ мире
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы
Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
Президент США Дональд Трамп
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Момент ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке
Момент ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке попал на видео
Бойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Очевидцы рассказали о стрельбе около здания ФСБ в Москве
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму предложили "перезагрузить" договор о Союзном государстве
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель во время пресс-конференции после трехсторонних переговоров по газу. 19 декабря 2019
Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
Сотрудники ДПС у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
СМИ: стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Молоток судьи
В России впервые осудили владельца пиратской сети онлайн-кинотеатров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Авиакомпания "Северсталь" получила первый SSJ100 с законцовками крыла
09:28Названа победительница конкурса "Мисс Америка"
09:23На юге Красноярского края четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
09:22В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
09:21В Приангарье завели дело после ДТП с маршруткой
09:18В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника
09:18В США одобрили первую вакцину против Эболы
09:18Роскачество оценило российские игристые вина
09:15Тренер ДОСААФ рассказал о стрелке с Лубянки
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
Лента новостейМолния