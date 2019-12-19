В Сети высмеяли похожие на лапшу босоножки

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли босоножки итальянского модного бренда, отделка которых похожа на лапшу быстрого приготовления. Пост с обувью опубликовали в инстаграм-аккаунте DietPrada.
Объектом насмешек пользователей стали сабо в стиле макраме из коллекции Pre-Fall 2020 бренда Bottega Veneta.
Всего запись собрала более 88 тысяч лайков и комментариев.
"Дешево и безвкусно. Я и о том и о другом", — оценил rheosta.
"Они будут готовы через три-четыре минуты?" — поинтересовался omarabuyabor.
"Приправы входят в комплект?" — съязвила lumpylovee.
"Они выдержат горячую воду?" — спросил llevells.
"Эта пара стоит около тысячи долларов, не выкидывайте свои деньги, даже если они с куриным вкусом", — призвала luxxilily.
"Смотрите на всех блогерах на Пятой авеню", — пишет charbel_diab.
"Теперь я хочу съесть пару обуви", — пошутила newbottega.
"Я сделал предзаказ на свиной вкус. Он лучший!" — написал matthewtylerpriestley.
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