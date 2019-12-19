В Сети высмеяли похожие на лапшу босоножки

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли босоножки итальянского модного бренда, отделка которых похожа на лапшу быстрого приготовления. Пост с обувью опубликовали в инстаграм-аккаунте DietPrada.

Объектом насмешек пользователей стали сабо в стиле макраме из коллекции Pre-Fall 2020 бренда Bottega Veneta.

Всего запись собрала более 88 тысяч лайков и комментариев.

"Дешево и безвкусно. Я и о том и о другом", — оценил rheosta.

"Они будут готовы через три-четыре минуты?" — поинтересовался omarabuyabor.

"Приправы входят в комплект?" — съязвила lumpylovee.

"Они выдержат горячую воду?" — спросил llevells.

"Эта пара стоит около тысячи долларов, не выкидывайте свои деньги, даже если они с куриным вкусом", — призвала luxxilily.

"Смотрите на всех блогерах на Пятой авеню", — пишет charbel_diab.

"Теперь я хочу съесть пару обуви", — пошутила newbottega.