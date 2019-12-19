При стрельбе на Лубянке пострадал один гражданский

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Среди пяти пострадавших при стрельбе на Лубянке у здания ФСБ в Москве есть один гражданский, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Она подтвердила, что злоумышленник ликвидирован, у пострадавших ранения различной степени тяжести.
Ранее в ФСБ сообщили, что преступник-одиночка в четверг вечером открыл огонь около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. В результате погиб сотрудник ФСБ, стрелявшего нейтрализовали.