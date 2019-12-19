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Делом о стрельбе на Лубянке займется Центральный аппарат СК
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РИА Новости

Делом о стрельбе на Лубянке займется Центральный аппарат СК

23:11 19.12.2019 (обновлено: 23:16 19.12.2019)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве в центральный аппарат ведомства, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ, передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования", - заявила Петренко.
Бойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Вчера, 21:25
Очевидцы рассказали о стрельбе около здания ФСБ в Москве
Как сообщили в ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один, он был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеСледственный комитет РФАлександр БастрыкинМоскваРоссияБезопасностьПроисшествия
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