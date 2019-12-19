Делом о стрельбе на Лубянке займется Центральный аппарат СК

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ, передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования", - заявила Петренко.