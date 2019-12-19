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Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу
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РИА Новости

Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу

22:52 19.12.2019 (обновлено: 23:10 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на сессии "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности" в рамках ПМЭФ-2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕРЛИН, 19 дек — РИА Новости. Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу, надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности, заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров с Украиной при участии ЕК и ФРГ.
"Мы, действительно, сегодня очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования. Надеемся, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности уже", - сказал Новак.
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в Вене
6 декабря, 18:02
Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти
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Берлин (город)Александр НовакРоссияУкраинаЭкономика
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