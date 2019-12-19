В ОНФ пообещали взять на контроль не заданные Путину вопросы

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Общероссийский народный фронт возьмёт на контроль решение всех вопросов регионального уровня, которые не были заданы президенту Владимиру Путину во время его пресс-конференции в четверг, заявил глава исполкома движения Михаил Кузнецов.
"Мы обязательно вникнем в суть и займёмся их решением" – цитирует пресс-служба ОНФ слова Кузнецова.
По его словам, ни один вопрос регионального уровня, связанный с проблемами простых людей и не заданный президенту, не останется без внимания ОНФ.
За 4 часа 18 минут пресс-конференции Путин ответил почти на 80 вопросов.