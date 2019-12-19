Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T22:53+0300
https://ria.ru/20191219/1562615675.html
В ОНФ пообещали взять на контроль не заданные Путину вопросы
https://cdn25.img.ria.ru/images/151118/60/1511186030_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bd5d6610132f017cea135be2e0b24035.jpg
РИА Новости

В ОНФ пообещали взять на контроль не заданные Путину вопросы

22:53 19.12.2019
241
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОбщероссийский народный фронт
Общероссийский народный фронт
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Общероссийский народный фронт возьмёт на контроль решение всех вопросов регионального уровня, которые не были заданы президенту Владимиру Путину во время его пресс-конференции в четверг, заявил глава исполкома движения Михаил Кузнецов.
"Мы обязательно вникнем в суть и займёмся их решением" – цитирует пресс-служба ОНФ слова Кузнецова.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Вчера, 20:38Большая пресс-конференция Владимира Путина
"Спою, если надо". Что творилось за кулисами пресс-конференции Путина
По его словам, ни один вопрос регионального уровня, связанный с проблемами простых людей и не заданный президенту, не останется без внимания ОНФ.
За 4 часа 18 минут пресс-конференции Путин ответил почти на 80 вопросов.
Большие пресс-конференции Владимира Путина
Вчера, 09:42Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большие пресс-конференции Владимира Путина
831001
Обсудить 0
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаОбщероссийский народный фронтВладимир ПутинМоскваОбщество
Рекомендуем
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Беглов ответил на слова Путина о мусорной реформе в Петербурге
Министр энергетики России Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и глава Министерства энергетики и экологии Украины Алексей Оржель проводят трехсторонние консультации
В Минэнерго Украины решение по газу назвали "качественно обработанным"
Загрязненная вода
Москва и Петербург стали лидерами по сбросу загрязненных сточных вод
Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности в рамках ПМЭФ-2019
Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу
Туристы в парке Гуэля в Барселоне
Власти Каталонии планируют увеличить ставку туристического налога
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин призвал усилить работу по линии контрразведки
Полицейский в Бразилии
Всемирно известного бразильского целителя осудили за домогательства
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
"Спою, если надо". Что творилось за кулисами пресс-конференции Путина
Автомобиль скорой помощи в США
В Филадельфии два человека погибли при взрыве газа в одном из домов
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
МИД Чехии хочет "налить чистого вина" в отношения с Москвой
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ разделяют мнение Путина по проекту о семейном насилии
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
На частной швейной фабрике в Нальчике произошел пожар
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Эксперты прокомментировали слова Путина о Конституции
Дженнифер Лопес и Марк Энтони
В Майами сгорела яхта певца Марка Энтони
Андрей Исаев
В ЕР прокомментировали слова Путина об изменении Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Названа победительница конкурса "Мисс Америка"
09:23На юге Красноярского края четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
09:22В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
09:21В Приангарье завели дело после ДТП с маршруткой
09:18В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника
09:18В США одобрили первую вакцину против Эболы
09:18Роскачество оценило российские игристые вина
09:15Тренер ДОСААФ рассказал о стрелке с Лубянки
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
Лента новостейМолния