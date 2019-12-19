В ОНФ пообещали взять на контроль не заданные Путину вопросы

"Мы обязательно вникнем в суть и займёмся их решением" – цитирует пресс-служба ОНФ слова Кузнецова.

"Спою, если надо". Что творилось за кулисами пресс-конференции Путина

"Спою, если надо". Что творилось за кулисами пресс-конференции Путина

По его словам, ни один вопрос регионального уровня, связанный с проблемами простых людей и не заданный президенту, не останется без внимания ОНФ.