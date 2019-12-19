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МВД Абхазии опровергло сообщения о наркотических конфетах в школах
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РИА Новости

МВД Абхазии опровергло сообщения о наркотических конфетах в школах

22:39 19.12.2019
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАвтомобиль МВД Абхазии
Автомобиль МВД Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 19 дек - РИА Новости. Представитель пресс-службы МВД Абхазии сообщил РИА Новости, что информация о распространении наркотических конфет в школах Абхазии является фейком.
В среду днём жители Абхазии начали пересылать в мессенджерах аудиозаписи, в которых сообщается, что в школах республики распространяются наркотические конфеты. В одной из записей женщина называет абхазскую и армянскую фамилии, что естественно привлекает внимание местных пользователей соцсетей.
"В нашей школе нашли пакет со жвачкой и конфетами. И нашим детям предлагали. Предлагали (называет две фамилии - армянскую и абхазскую. На фоне слышен детский голос: "Мне тоже предлагали"). Мальчишкам нашим тоже предлагали какие-то молодые парни конфеты, жвачки", - говорит на записи женщина.
При этом, в сообщении не указывается номер школы и города, где были найдены наркотические конфеты. В МВД Абхазии сообщили, что данная информация является фейком.
"Мы связались с больницами и получили информацию о том, что никакие подростки с наркотическим отравлением к ним не поступали", - сказал представитель пресс-службы ведомства, уточнив, что в Абхазии "такие" конфеты не попадались и ведомство постоянно проводит в школах профилактику наркомании. "Держим на контроле эту ситуацию", - добавил он.
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