МВД Абхазии опровергло сообщения о наркотических конфетах в школах

СУХУМ, 19 дек - РИА Новости. Представитель пресс-службы МВД Абхазии сообщил РИА Новости, что информация о распространении наркотических конфет в школах Представитель пресс-службы МВД Абхазии сообщил РИА Новости, что информация о распространении наркотических конфет в школах Абхазии является фейком.

В среду днём жители Абхазии начали пересылать в мессенджерах аудиозаписи, в которых сообщается, что в школах республики распространяются наркотические конфеты. В одной из записей женщина называет абхазскую и армянскую фамилии, что естественно привлекает внимание местных пользователей соцсетей.

"В нашей школе нашли пакет со жвачкой и конфетами. И нашим детям предлагали. Предлагали (называет две фамилии - армянскую и абхазскую. На фоне слышен детский голос: "Мне тоже предлагали"). Мальчишкам нашим тоже предлагали какие-то молодые парни конфеты, жвачки", - говорит на записи женщина.

При этом, в сообщении не указывается номер школы и города, где были найдены наркотические конфеты. В МВД Абхазии сообщили, что данная информация является фейком.