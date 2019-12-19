МИД Чехии хочет "налить чистого вина" в отношения с Москвой

ПРАГА, 19 дек – РИА Новости. Праге и Москве необходимо "налить чистого вина" в двусторонние отношения, которые сейчас излишне обременены темой памятников, заявил в четверг глава Праге и Москве необходимо "налить чистого вина" в двусторонние отношения, которые сейчас излишне обременены темой памятников, заявил в четверг глава чешского МИД Томаш Петршичек. Эти вопросы он хочет обсудить с российским послом в Праге Александром Змеевским, которого намерен пригласить в МИД в начале января.

Пресс-конференция министра была созвана вечером на фоне несогласия ведущих чешских политиков с заявлением МИД России о событиях 1968 года. Чешский парламент в начале декабря принял закон, признающий 21 августа Днем памяти жертв вторжения 1968 года. В МИД России заявили 18 декабря, что с большим разочарованием узнали об этом решении, подобный подход противоречит двусторонним договоренностям.

"В отношения Чехии и России необходимо "налить чистого вина". В данный момент они обременены вопросами, которые принадлежат историкам, но никак не политикам. В частности, вопросы о различных памятниках. Мы, например, не обременяем наши отношения вопросами о памятниках чехословацким легионерам на территории России", - заявил Петршичек.

В последние месяцы был несколько раз осквернен памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, после чего местные власти решили перенести его в некое укромное место. Кроме того, в начале декабря власти района Прага-Ржепорыйе решили поставить памятник власовцам, которые, по их мнению, освободили от фашистов этот район и значительную часть Праги.

В свою очередь, некоторые чешские политики считают безосновательными задержки с сооружением или реконструкцией памятников чехословацким легионерам, находившимся на территории России в период гражданской войны в 1918-1919 годах. Средства на эти памятники ранее ежегодно выделяло минобороны Чехии.

"Мы хотим, чтобы такие вопросы поднимались и обсуждались на заседаниях Чешско-российского форума историков, который и был создан для этих целей. Чтобы об этом шли дискуссии специалистов. А политикам пусть принадлежат дебаты о современности и будущем", - сказал Петршичек.

Одновременно министр осудил некоторые грубые высказывания старосты района Прага-Ржепорыйе Павла Новотнего в адрес ряда российских политиков. "Я считаю некоторые высказывания господина Новотнего за гранью допустимого. Мне бы хотелось, чтобы с обеих сторон политики разного уровня стремились не вносить в общественное пространство ненависть и те слова, которые находятся за гранью допустимого", - сказал глава чешского МИД.