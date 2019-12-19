Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-19T22:07+0300
https://ria.ru/20191219/1562615060.html
В РПЦ разделяют мнение Путина по проекту о семейном насилии
https://cdn21.img.ria.ru/images/154923/51/1549235188_0:1:3019:1699_1036x0_80_0_0_71e030ca8b25c9ef0462ef662ebb9bf7.jpg
РИА Новости

В РПЦ разделяют мнение Путина по проекту о семейном насилии

22:07 19.12.2019
518
© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Русской православной церкви разделяют мнение президента Владимира Путина о необходимости дальнейшей дискуссии по законопроекту о "семейно-бытовом" насилии и проблеме насилия в семье в целом, заявил РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Говоря про инициативу разработки закона о домашнем насилии, Путин на большой пресс-конференции в четверг отметил, что у него смешанное отношение к этому проекту. По мнению президента, этот проект нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.
Понятие зла и насилия
7 декабря, 17:12Религия и мировоззрение
В РПЦ поддержали доносы на "домашних тиранов"
"Слова главы государства свидетельствуют о том, что озабоченность гражданского общества, в том числе православной его части, рассматривается как важный фактор в контексте принятия окончательного решения. Этот острый вопрос был затронут на ежегодной итоговой пресс-конференции, что говорит о развитии активного диалога власти с обществом по вопросам, имеющим мировоззренческое значение, к которым мы относим регулирование семейных отношений", - сказал Легойда.
При этом он напомнил, что и традиционные религиозные общины, и многие общественные организации выступают против физического насилия в семье как такового. О недопустимости насилия в семье говорил ранее и патриарх Кирилл.
Люди гуляют по набережной
4 декабря, 13:39Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали законопроект о домашнем насилии неприемлемым
По словам представителя церкви, острая дискуссия показывает, что в российском обществе нет согласия по поводу необходимости принятия закона о семейно-бытовом насилии и необходимо продолжать диалог.
"Со своей стороны, церковь уже поддерживает конструктивный диалог по данному вопросу с Советом Федерации, и мы надеемся на его продолжение", - заключил Легойда.
Митинг в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге
28 ноября, 11:03Религия и мировоззрение
В РПЦ призвали открыто обсудить законопроект о семейном насилии
2340107
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеЗаконопроект против домашнего насилияБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьВладимир ПутинрелигияОбщество
Рекомендуем
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
МИД Чехии хочет "налить чистого вина" в отношения с Москвой
Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности в рамках ПМЭФ-2019
Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу
Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области
В Берлине готовы к подписанию документов по итогам газовых переговоров
Шведская активистка Грета Тунберг выступает в Европейском парламенте в Страсбурге
СМИ: в Швеции вынесли приговор мужчине, угрожавшему Грете Тунберг
Автомобили полиции недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в центре Москвы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ленинградской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
Пассажирский поезд на вокзале в Луганске
ЛНР намерена восстановить железнодорожное сообщение с Россией
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Министр энергетики России Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и глава Министерства энергетики и экологии Украины Алексей Оржель проводят трехсторонние консультации
В Минэнерго Украины решение по газу назвали "качественно обработанным"
Бойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Очевидцы рассказали о стрельбе около здания ФСБ в Москве
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
СМИ сообщили о новой военной операции сирийской армии в Идлибе
Газораспределительная станция
"Газпром" и "Оператор ГТС Украины" проведут переговоры в субботу
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет заявил, что его "церковь" отключат от коммунальных услуг
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23На юге Красноярского края четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
09:22В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
09:21В Приангарье завели дело после ДТП с маршруткой
09:18В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника
09:18В США одобрили первую вакцину против Эболы
09:18Роскачество оценило российские игристые вина
09:15Тренер ДОСААФ рассказал о стрелке с Лубянки
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
Лента новостейМолния