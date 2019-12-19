В РПЦ разделяют мнение Путина по проекту о семейном насилии

Говоря про инициативу разработки закона о домашнем насилии, Путин на большой пресс-конференции в четверг отметил, что у него смешанное отношение к этому проекту. По мнению президента, этот проект нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.

"Слова главы государства свидетельствуют о том, что озабоченность гражданского общества, в том числе православной его части, рассматривается как важный фактор в контексте принятия окончательного решения. Этот острый вопрос был затронут на ежегодной итоговой пресс-конференции, что говорит о развитии активного диалога власти с обществом по вопросам, имеющим мировоззренческое значение, к которым мы относим регулирование семейных отношений", - сказал Легойда.

При этом он напомнил, что и традиционные религиозные общины, и многие общественные организации выступают против физического насилия в семье как такового. О недопустимости насилия в семье говорил ранее и патриарх Кирилл.

По словам представителя церкви, острая дискуссия показывает, что в российском обществе нет согласия по поводу необходимости принятия закона о семейно-бытовом насилии и необходимо продолжать диалог.