Боевики в четверг трижды сбросили бомбы с БПЛА на сирийских военных

"Девятнадцатого декабря в 09.45 с беспилотного летательного аппарата боевиков сброшено взрывное устройство на позиции вооруженных сил САР на высоте Наби-Юнис (один километр восточнее города Хан-Шейхун провинции Идлиб). В результате взрыва двое сирийских военнослужащих получили ранения", - сказал Боренков.

Он добавил, что в 10.30 и 12.15 на город Хан-Шейхун провинции Идлиб боевики также сбросили с БПЛА взрывные устройства. Пострадавших среди мирных жителей и военнослужащих нет. Нанесен незначительный ущерб ряду строений.