Боевики в четверг трижды сбросили бомбы с БПЛА на сирийских военных

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Боевики используют ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) против сирийской армии: в четверг они три раза сбросили с них бомбы, двое военных ранены, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Девятнадцатого декабря в 09.45 с беспилотного летательного аппарата боевиков сброшено взрывное устройство на позиции вооруженных сил САР на высоте Наби-Юнис (один километр восточнее города Хан-Шейхун провинции Идлиб). В результате взрыва двое сирийских военнослужащих получили ранения", - сказал Боренков.
Он добавил, что в 10.30 и 12.15 на город Хан-Шейхун провинции Идлиб боевики также сбросили с БПЛА взрывные устройства. Пострадавших среди мирных жителей и военнослужащих нет. Нанесен незначительный ущерб ряду строений.