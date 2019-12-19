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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-19T22:05+0300
https://ria.ru/20191219/1562615004.html
Боевики в четверг трижды сбросили бомбы с БПЛА на сирийских военных
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РИА Новости

Боевики в четверг трижды сбросили бомбы с БПЛА на сирийских военных

22:05 19.12.2019
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
© Фото : SANA
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Боевики используют ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) против сирийской армии: в четверг они три раза сбросили с них бомбы, двое военных ранены, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Девятнадцатого декабря в 09.45 с беспилотного летательного аппарата боевиков сброшено взрывное устройство на позиции вооруженных сил САР на высоте Наби-Юнис (один километр восточнее города Хан-Шейхун провинции Идлиб). В результате взрыва двое сирийских военнослужащих получили ранения", - сказал Боренков.
Он добавил, что в 10.30 и 12.15 на город Хан-Шейхун провинции Идлиб боевики также сбросили с БПЛА взрывные устройства. Пострадавших среди мирных жителей и военнослужащих нет. Нанесен незначительный ущерб ряду строений.
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