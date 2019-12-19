В Ленинградской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

По версии следствия, поздним вечером 18 декабря 2019 года компания мужчин находилась в вагончике-бытовке в районе деревни Куровицы, где они совместно распивали спиртные напитки. В ходе выяснения отношений с одним из мужчин, подозреваемый схватил нож и нанес им несколько ударов в область живота и лица своего оппонента. В конфликт вмешался третий мужчина, которого подозреваемый также ударил ножом в живот. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.