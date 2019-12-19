В Ленинградской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Полиция задержала 44-летнего жителя Оренбургской области по подозрению в убийстве двух мужчин, приехавших работать в Ленинградскую область вахтовым методом, сообщили в пресс-службе СУСК по Ленобласти.
По версии следствия, поздним вечером 18 декабря 2019 года компания мужчин находилась в вагончике-бытовке в районе деревни Куровицы, где они совместно распивали спиртные напитки. В ходе выяснения отношений с одним из мужчин, подозреваемый схватил нож и нанес им несколько ударов в область живота и лица своего оппонента. В конфликт вмешался третий мужчина, которого подозреваемый также ударил ножом в живот. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.
"После совершенного убийства подозреваемый скрылся с места преступления на своем автомобиле. Следуя по автодороге в районе деревни Лужицы Кингисеппского района Ленинградской области, мужчина не справился с управлением и машину занесло в район лесополосы, где он и был задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным следствия, задержанный и погибшие являлись жителями Оренбургской области, которые работали вахтовым методом в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Следователь СК подробно допросил подозреваемого по обстоятельствам дела, свою вину мужчина признал и активно сотрудничает со следствием.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.