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СМИ: в Швеции вынесли приговор мужчине, угрожавшему Грете Тунберг
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РИА Новости

СМИ: в Швеции вынесли приговор мужчине, угрожавшему Грете Тунберг

21:54 19.12.2019
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasШведская активистка Грета Тунберг выступает в Европейском парламенте в Страсбурге
Шведская активистка Грета Тунберг выступает в Европейском парламенте в Страсбурге
© AP Photo / Jean-Francois Badias
СТОКГОЛЬМ, 19 дек — РИА Новости. Мужчину, отправлявшего письма с угрозами эко-активистке Грете Тунберг и ее матери, оперной певице Малене Эрнман, приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ, сообщает в четверг издание Katrineholms-Kuriren.
Мужчина в возрасте около 40 лет, в частности, угрожал убить Эрнман, если ее дочь не выступит публично в поддержку полетов на самолетах. Выступая в суде Стокгольма, обвиняемый заявил, что, по его мнению, Тунберг слишком часто упоминается в СМИ.
Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.
Экоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции перед климатическим протестом Марш за климат в Мадриде, Испания
16 декабря, 17:00
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
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Грета ТунбергШвецияСтокгольм (город)В мире
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