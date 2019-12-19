Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T21:39+0300
https://ria.ru/20191219/1562614716.html
В Израиле сообщили об одной выпущенной ракете со стороны сектора Газа
https://cdn24.img.ria.ru/images/153268/94/1532689455_0:0:3404:1915_1036x0_80_0_0_ee723caa793d537376198b3ad04c4fbf.jpg
РИА Новости

В Израиле сообщили об одной выпущенной ракете со стороны сектора Газа

21:39 19.12.2019
256
© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкОбмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа. 14 ноября 2018
Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа. 14 ноября 2018
© РИА Новости / Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 дек — РИА Новости. Израильские военнослужащие зафиксировали запуск одной ракеты из сектора Газа, сообщает армейская пресс-служба.
"Один запуск был сделан в сторону израильской территории из сектора Газа", - говорится в сообщении военных.
Сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучал несколько минут назад в районе, прилегающем к сектору Газа, на юге страны.
Армия Израиля утром в четверг нанесла удар по объекту военной инфраструктуры ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на ночной обстрел из анклава. Минувшей ночью сообщалось о срабатывании сирен, предупреждающих о возможном ракетном обстреле, в городе Сдерот. Позднее армия Израиля сообщила, что из сектора Газа была запущена одна ракета, ее перехватила система ПРО "Железный купол".
Кроме того, подразделение министерства обороны Израиля, занимающееся координацией правительственной деятельности на территориях (COGAT), сообщило, что в ответ на обстрел было решено сократить до десяти морских миль границу рыболовной зоны сектора Газа.
Столкновения палестинце с израильтянами в Наблусе
29 ноября, 20:26
Палестина заявила о провале США в урегулировании конфликта с Израилем
010101
Обсудить 0
Сектор ГазаМинистерство обороны ИзраиляХамасБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Истребитель F-15 ВВС Израиля
Израильские ВВС нанесли удар по ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы
Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму предложили "перезагрузить" договор о Союзном государстве
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
Боевики в четверг трижды сбросили бомбы с БПЛА на сирийских военных
Сотрудники ДПС у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
СМИ: стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
При стрельбе на Лубянке пострадал один гражданский
Алеппо
Террористы обстреляли кварталы Алеппо
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
СМИ сообщили о новой военной операции сирийской армии в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23На юге Красноярского края четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
09:22В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
09:21В Приангарье завели дело после ДТП с маршруткой
09:18В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника
09:18В США одобрили первую вакцину против Эболы
09:18Роскачество оценило российские игристые вина
09:15Тренер ДОСААФ рассказал о стрелке с Лубянки
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
Лента новостейМолния