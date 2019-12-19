В Израиле сообщили об одной выпущенной ракете со стороны сектора Газа

Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа. 14 ноября 2018

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 дек — РИА Новости. Израильские военнослужащие зафиксировали запуск одной ракеты из Израильские военнослужащие зафиксировали запуск одной ракеты из сектора Газа , сообщает армейская пресс-служба.

"Один запуск был сделан в сторону израильской территории из сектора Газа", - говорится в сообщении военных.

Сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучал несколько минут назад в районе, прилегающем к сектору Газа, на юге страны.

Армия Израиля утром в четверг нанесла удар по объекту военной инфраструктуры ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на ночной обстрел из анклава. Минувшей ночью сообщалось о срабатывании сирен, предупреждающих о возможном ракетном обстреле, в городе Сдерот. Позднее армия Израиля сообщила, что из сектора Газа была запущена одна ракета, ее перехватила система ПРО "Железный купол".