На сына экс-президента Грузии напали неизвестные

"Инцидент произошел в четверг вечером около его дома. Уголовное дело возбуждено по статье "попытка умышленного убийства". Более детальную информацию пока предоставить не можем", - заявили в пресс-службе МВД.

Брат пострадавшего Константин Гамсахурдия в свою очередь сообщил, что тот получил ранения в области сердца и госпитализирован. "Ему понадобилась операция, состояние его здоровья тяжелое", - сказал он журналистам.