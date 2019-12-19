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На сына экс-президента Грузии напали неизвестные
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РИА Новости

На сына экс-президента Грузии напали неизвестные

20:38 19.12.2019
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© РИА Новости / Юрий Заритовский / Перейти в фотобанкЗвиад Константинович Гамсахурдия, первый президент Грузии
Звиад Константинович Гамсахурдия, первый президент Грузии
© РИА Новости / Юрий Заритовский
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 19 дек — РИА Новости. Неизвестные напали на сына бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне Гамсахурдию, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел страны.
"Инцидент произошел в четверг вечером около его дома. Уголовное дело возбуждено по статье "попытка умышленного убийства". Более детальную информацию пока предоставить не можем", - заявили в пресс-службе МВД.
В ведомстве не уточнили, ранение Гамсахурдии огнестрельное или нанесено холодным оружием.
Брат пострадавшего Константин Гамсахурдия в свою очередь сообщил, что тот получил ранения в области сердца и госпитализирован. "Ему понадобилась операция, состояние его здоровья тяжелое", - сказал он журналистам.
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