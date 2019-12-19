На сына экс-президента Грузии напали неизвестные

ТБИЛИСИ, 19 дек — РИА Новости. Неизвестные напали на сына бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне Гамсахурдию, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел страны.
"Инцидент произошел в четверг вечером около его дома. Уголовное дело возбуждено по статье "попытка умышленного убийства". Более детальную информацию пока предоставить не можем", - заявили в пресс-службе МВД.
В ведомстве не уточнили, ранение Гамсахурдии огнестрельное или нанесено холодным оружием.
Брат пострадавшего Константин Гамсахурдия в свою очередь сообщил, что тот получил ранения в области сердца и госпитализирован. "Ему понадобилась операция, состояние его здоровья тяжелое", - сказал он журналистам.