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В ФСБ опровергли сообщения о проникновении нападавшего в здание службы
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РИА Новости

В ФСБ опровергли сообщения о проникновении нападавшего в здание службы

20:17 19.12.2019 (обновлено: 21:30 19.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Сотрудники полиции у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В центре общественных связей ФСБ опровергли сообщения ряда СМИ, что открывших стрельбу в центре Москвы было трое - нападавший был один; при этом никакого проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было.
Бойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Вчера, 21:25
Очевидцы рассказали о стрельбе около здания ФСБ в Москве
Как ранее сообщили в ЦОС ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. По данным ФСБ, преступник нейтрализован, его личность устанавливается. Позже в Минздраве сообщили, что в результате стрельбы два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения.
"Нападавший был один… Никакого проникновения в здание ФСБ не было", — сообщили в ЦОС ФСБ.
Кадры с места стрельбы на Кузнецком мосту
Вчера, 19:56
Опубликовано видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеФСБ РФМоскваБезопасностьПроисшествия
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