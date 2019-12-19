В ФСБ опровергли сообщения о проникновении нападавшего в здание службы

Сотрудники полиции у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В центре общественных связей ФСБ опровергли сообщения ряда СМИ, что открывших стрельбу в центре Москвы было трое - нападавший был один; при этом никакого проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было.

Как ранее сообщили в ЦОС ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. По данным ФСБ, преступник нейтрализован, его личность устанавливается. Позже в Минздраве сообщили, что в результате стрельбы два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения.