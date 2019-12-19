Сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в центре Москвы

Автомобили полиции недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. При стрельбе на Большой Лубянке погиб сотрудник ФСБ, сообщили в центре общественных связей ведомства.

По информации Минздрава, пострадали пять человек, с ними работают врачи. Перед этим министерство сообщало, что два сотрудника спецслужб получили крайне тяжелые ранения.

Ранее неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Преступника нейтрализовали, его личность устанавливается. В ФСБ подчеркнули, что нападавший был один, никакого проникновения в здание ведомства не было.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства оперативно докладывают о ситуации со стрельбой в центре Москвы.

передает ЦОДД, движение по Большой Лубянке перекрыто. Кроме того, нельзя проехать с Бульварного кольца на Мясницкую улицу. КакЦОДД, движение по Большой Лубянке перекрыто. Кроме того, нельзя проехать с Бульварного кольца на Мясницкую улицу.

предупредило о возможных ограничениях на вход и выход на станции "Лубянка". Метроо возможных ограничениях на вход и выход на станции "Лубянка".