Сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в центре Москвы

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. При стрельбе на Большой Лубянке погиб сотрудник ФСБ, сообщили в центре общественных связей ведомства.
По информации Минздрава, пострадали пять человек, с ними работают врачи. Перед этим министерство сообщало, что два сотрудника спецслужб получили крайне тяжелые ранения.
Ранее неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Преступника нейтрализовали, его личность устанавливается. В ФСБ подчеркнули, что нападавший был один, никакого проникновения в здание ведомства не было.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства оперативно докладывают о ситуации со стрельбой в центре Москвы.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНедалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Как передает ЦОДД, движение по Большой Лубянке перекрыто. Кроме того, нельзя проехать с Бульварного кольца на Мясницкую улицу.
Метро предупредило о возможных ограничениях на вход и выход на станции "Лубянка".
СК возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Автомобили полиции у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба