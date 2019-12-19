Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна", — говорится в сообщении.

Шестун обвиняется в ряде преступлений, предусмотренных статьями "незаконное участие в предпринимательской деятельности", "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", "легализация денежных средств, совершенная в особо крупном размере" и "получение взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, будучи главой Серпуховского района, Шестун в 2003-2018 годы через доверенных лиц создал 47 коммерческих организаций, деятельность которых осуществлялась под его покровительством и "фактическим руководством через аффилированных лиц". Он предоставлял этим компаниям земельные участки вне конкурсных процедур, заключая с ними контракты и предоставляя им бюджетные кредиты по минимальной ставке.

Также с 2008 по 2011 годы Шестун совместно с экс-депутатом Серпуховского района Борисом Криводубским и предпринимателем Сергеем Самсоновым незаконно приобрел право собственности на четыре земельных участка площадью 10 гектаров, расположенных в деревне Борисово. Этими действиями был причинен ущерб бюджету на сумму более 64,5 миллиона рублей. Сообщается, что для этих целей сообщники использовали аффилированное им ООО "Центр".

Кроме этого, сообщается, что с 2011 по 2014 годы путем проведения ряда сделок через аффилированные им ООО "Центр", ООО "Морган" и ООО "ИТВ-Сервис" они легализовали земельные участки, расположенные в деревне Борисово, продав их часть ООО "Лента" за 160 миллионов рублей. Также в 2012-2018 годах Шестун получил взятку в виде денег и спортивного оборудования в общем размере 9,9 миллионов рублей от одного из сотрудников районной администрации за общее покровительство.

"В связи с тем, что инкриминируемые обвиняемому преступления были совершены на территории Серпуховского района, уголовное дело в соответствии с УПК РФ подсудно Серпуховскому городскому суду. Однако из материалов дела следует, что с учетом занятия Александром Шестуном в течение 15 лет должности главы района, его рассмотрение в указанном суде представляется невозможным, поскольку условия для отправления им объективного, непредвзятого и беспристрастного правосудия могут быть поставлены под сомнение", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что в связи с этим в Московский областной суд направлено ходатайство о перенаправлении дела в другой районный суд.