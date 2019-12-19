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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна
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РИА Новости

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна

20:06 19.12.2019 (обновлено: 20:27 19.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщается на сайте ведомства.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна", — говорится в сообщении.

Шестун обвиняется в ряде преступлений, предусмотренных статьями "незаконное участие в предпринимательской деятельности", "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", "легализация денежных средств, совершенная в особо крупном размере" и "получение взятки в особо крупном размере".
По версии следствия, будучи главой Серпуховского района, Шестун в 2003-2018 годы через доверенных лиц создал 47 коммерческих организаций, деятельность которых осуществлялась под его покровительством и "фактическим руководством через аффилированных лиц". Он предоставлял этим компаниям земельные участки вне конкурсных процедур, заключая с ними контракты и предоставляя им бюджетные кредиты по минимальной ставке.
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Также с 2008 по 2011 годы Шестун совместно с экс-депутатом Серпуховского района Борисом Криводубским и предпринимателем Сергеем Самсоновым незаконно приобрел право собственности на четыре земельных участка площадью 10 гектаров, расположенных в деревне Борисово. Этими действиями был причинен ущерб бюджету на сумму более 64,5 миллиона рублей. Сообщается, что для этих целей сообщники использовали аффилированное им ООО "Центр".
Кроме этого, сообщается, что с 2011 по 2014 годы путем проведения ряда сделок через аффилированные им ООО "Центр", ООО "Морган" и ООО "ИТВ-Сервис" они легализовали земельные участки, расположенные в деревне Борисово, продав их часть ООО "Лента" за 160 миллионов рублей. Также в 2012-2018 годах Шестун получил взятку в виде денег и спортивного оборудования в общем размере 9,9 миллионов рублей от одного из сотрудников районной администрации за общее покровительство.
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"В связи с тем, что инкриминируемые обвиняемому преступления были совершены на территории Серпуховского района, уголовное дело в соответствии с УПК РФ подсудно Серпуховскому городскому суду. Однако из материалов дела следует, что с учетом занятия Александром Шестуном в течение 15 лет должности главы района, его рассмотрение в указанном суде представляется невозможным, поскольку условия для отправления им объективного, непредвзятого и беспристрастного правосудия могут быть поставлены под сомнение", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что в связи с этим в Московский областной суд направлено ходатайство о перенаправлении дела в другой районный суд.
Добавляется, что расследование продолжается в отношении фигурантов уголовного дела Криводубского и Самсонова, они находятся в международном розыске.
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Московский областной судАлександр ШестунГенеральная прокуратура РФСерпуховский районПроисшествия
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