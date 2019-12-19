"Спою, если надо". Что творилось за кулисами пресс-конференции Путина

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Пятнадцатая пресс-конференция Владимира Путина оказалась одной из самых долгих и нестандартных. С самого начала она пошла по неожиданному сценарию. Яркие наряды, броские головные уборы, причудливые надписи на плакатах — на этот раз журналистам не помогали привычные приемы. Зато президент затронул почти все актуальные вопросы по повестке. О том, что происходило за кадром пресс-конференции, — в материале РИА Новости.

"Пусть даст нам денег"

"Пятнадцать лет хожу сюда. Вот буфет, вот гардероб, а вот новогодняя елка. Все вроде бы привычно, но каждый раз волнуюсь. При Медведеве не было пресс-конференций, и праздники в душе не наступали", — размышлял вслух журналист Алексей и, как бывалый участник, советовал первым делом зайти в буфет и подкрепиться.

Народ там толпился с восьми утра. Разложив на столах ноутбуки, телефоны, тарелки с едой, горячие напитки, журналисты тут же включались в работу, а кто-то — сразу в прямой эфир. Друг другу советовали: "Мини-брускетки с копченой неркой попробуйте, коллега. Рекомендую!" Так и знакомились.

Девушка в строительной каске и оранжевом жилете маршировала по фойе, привлекая к себе внимание. На головном уборе — надпись: "Екатеринбургский метрополитен". "Просим Владимира Владимировича построить у нас в городе вторую ветку метро", — объясняла она коллегам. На вопрос РИА Новости, обращались ли жители Екатеринбурга к местным чиновникам, ответила: "Без Путина нет смысла с ними говорить. Он даст добро, потом потолкуем с местными".

Зазвучало нечто оглушительное. Это журналист из Мордовии играл на национальном инструменте дорамо в центре фойе. Каждый раз, когда операторы телеканалов нацеливали на него камеры, он просил запечатлеть этот момент и на телефон. Охрана президента не пропустила его в зал с инструментом. Но он не очень расстроился и пообещал найти другой способ обратить на себя внимание: "Спою или станцую, если надо".

"Вопрос-то у вас какой?" — интересовались в толпе. "Самый актуальный. Что делать с демографией? В 2020 году грядет перепись населения. А показатели рождаемости в Мордовии низкие. Нужны срочные меры".

"Давай поженимся", — гласил один из транспарантов. Журналистка из Республики Тывы Азиана Чадамба призналась, что женить она собиралась вовсе не президента, хотя помнила, что тот и пообещал в прошлом году "когда-нибудь это сделать". "Я приехала к Путину, чтобы он помог нам соединить Тыву с другими городами России. У нас нет железной дороги, которая бы "поженила" Тыву с соседними Хакасией, Красноярском, Новосибирском, Москвой. Нет инвесторов, кто вложился бы в строительство дороги. Люди уезжают из республики. Работы нет. Бизнес из-за отсутствия транспорта к нам не приходит", — объяснила она РИА Новости.

Журналист Борис Анзов подготовился к встрече с Путиным серьезно: привез настоящую икону, болгарский флаг, венки из цветов. "Мы прибыли из Болгарии, чтобы просить Путина возобновить строительство "Южного потока". Он должен понять, что это не болгарский народ, а местные власти отказались от строительства. Мы хотим попросить у Владимира Владимировича выделить на трубу несколько миллиардов. Россия должна сделать первый шаг", — сказал он.

"Но ведь власти Болгарии не меняли решение по "Южному потоку". Они по-прежнему против?" — спрашивали российские журналисты. "Главное, пусть Владимир Владимирович даст нам деньги. А еще пусть отменит визы для граждан Болгарии", — советовали болгарские коллеги.

"Если Путин выделит нам хотя бы пару миллиардов, мы подарим ему эту икону", — добавили они. Но слово им на пресс-конференции так и не предоставили. Не помогли ни икона, ни болгарский флаг, ни даже молитва, которую начал выкрикивать один из журналистов.

"Донбасс порожняк не гонит"

Обычно Владимир Путин открывает пресс-конференцию кратким отчетом о состоянии экономики, затем следуют неторопливые вопросы от федеральных СМИ — в основном тоже об экономике и геополитике. На этот раз начали со снега. Точнее, с его отсутствия. Поговорив о глобальном потеплении, вдруг перекинулись на Камчатку и дорогие авиабилеты туда. Что тоже нестандартно: инициатива переходит к регионам обычно на втором часу.

Третий вопрос был задан благодаря громким выкрикам журналиста. Житель Санкт-Петербурга, обеспокоенный проблемами с вывозом мусора, попросту перекричал коллег. Путин ответил, попросил не устраивать "базар". Правда, эту просьбу главы государства присутствующие проигнорировали.

С каждым часом градус нервозности в зале поднимался все выше, дойдя, как и положено, к концу до уровня истерики. И все же это не помешало затронуть почти все важные пункты внешней и внутренней повестки.

Вопрос о решении Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), отстранившего Россию от международных спортивных состязаний, в том числе и Олимпийских игр, прозвучал одним из первых. Путин повторил, что считает такие действия не соответствующими здравому смыслу и праву — и явно с политическим оттенком. Он подчеркнул, что "ни в одной правовой системе мира ничего подобного никогда не было в истории человечества и, надеюсь, никогда не будет".

Затем был довольно продолжительный разговор про Украину. Киев должен отказаться от попыток решить конфликт с непризнанными ДНР и ЛНР "силовыми методами", в очередной раз указал Путин. "Известная фраза "Донбасс порожняк не гонит". Она хулиганская такая. Ну, там гордые люди живут", — добавил президент.

Он также прояснил ситуацию с иностранными военными в Донбассе: "Мне все время задают вопрос: откуда у них танки? Откуда они берут? Видимо, от тех структур государства, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная — хочу обратить на это ваше внимание". Но самая главная, на его взгляд, проблема — нежелание Киева вести диалог со своими же гражданами на юго-востоке. "Я вот сказал: авиацию применяли. Действующий президент Украины говорит: какую авиацию? Он забыл даже об этом, не знает. Применяли, понимаете?" — привел пример Путин, имея в виду недавнюю встречу с Владимиром Зеленским.

Тело не на вынос

Путин сожалеет о развале Советского Союза, но считает, что при его создании большевики допустили фундаментальную ошибку. "Наше государство было строго централизованным, унитарным. Они связали будущее страны с будущим своей собственной партии. Он (Ленин) был не государственным деятелем, но революционером", — сформулировал Путин.

Ленин предложил конфедерацию, а не федерацию даже. Причем по национальному признаку. Этносы были привязаны к территориям с правом выхода. Но территории нарезали так, что население перемешалось. И это вызвало ряд конфликтов, развивал свою мысль Путин. Часть территорий Россия передала Украине. И все ради "классовых" соображений, уточнил российский президент. И как только партия "затрещала", страна начала распадаться. Этого нельзя было допустить, но все произошло так, как произошло.

"Я жалею, что нет Советского Союза", — эмоционально заметил Путин в ответ на вопрос о том, жалеет ли он, что 9 мая в сводной колонне победителей не будет военнослужащих из бывших республик Советского Союза — Украины и Грузии.

Президент обратил внимание на то, что нацистская Германия собиралась часть славянского населения использовать на работах, а большинство — отправить за Урал, на северные территории. "На что это? На вымирание. И когда я слышу, что, может быть, было бы хорошо Ленинград сдать и так далее, мне хочется сказать: "Вы придурки?! Нет? Вас бы никого не было, кто так сегодня рассуждает!" Вот о чем речь, — подчеркнул Путин. — И присутствие на параде в Москве потомков тех, кто отстоял нашу государственную независимость и сохранил наши народы, — конечно, на мой взгляд, это символический и важный жест".

Что касается Ленина и выноса его тела из Мавзолея — по мнению Путина, "это не нужно трогать".

"Спокойно обсуждать в обществе"

На пресс-конференции прозвучало и несколько важных новостей. Больше всего в СМИ разошлась цитата о том, что в положениях Конституции России о президентских сроках можно было бы отменить оговорку "подряд". По словам главы государства, не исключены изменения относительно прав парламента, прерогатив президента и правительства, но это нужно делать "после проработки, дискуссии в обществе и очень аккуратно". Однако принимать новую конституцию не следует.

И еще одна новость: оказалось, что пять сотрудников МВД были не просто уволены в связи с делом Ивана Голунова — на них завели уголовные дела. Расследование в отношении полицейских, которые задержали журналиста и подбросили ему наркотики, засекречено, поскольку там есть данные об организации оперативно-разыскной деятельности, эта информация считается закрытой, разъяснил Путин. Но это не означает, что виновные не будут наказаны, заверил он. Утверждения, что расследование буксует, потому что силовики придерживаются принципа "своих не сдаем", президент назвал некорректными. По его словам, службы собственной безопасности силовых структур "работают достаточно эффективно", по их материалам возбуждается немало уголовных дел.

© РИА Новости / Алексей Дружинин Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина © РИА Новости / Алексей Дружинин Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина

Президента попросили выступить третейским судьей по новому закону о домашнем насилии. Согласно опубликованному на сайте Совета Федерации тексту, насильнику могут запретить контактировать с жертвой в течение более тридцати дней, а также заставить его покинуть жилье, которое он делил с жертвой.

Путин сказал о смешанном отношении к закону. Президент назвал насилие к женщинам и детям "признаком низкой культуры" и подчеркнул, что "силой не заставишь любить". "Раньше у нас обращались в месткомы, парткомы и требовали от этих организаций, чтобы они навели порядок в семье, приструнили какого-то из супругов, чаще всего мужчину, конечно. Но дает ли и давало ли это какой-то позитивный эффект, я не знаю", — признался он. По словам главы государства, закон надо "спокойно обсуждать в обществе", а потом принимать окончательное решение. И дважды подчеркнул, что сам он, конечно, против насилия.

Несколько раз Путин высказался по поводу пенсионной реформы. По его словам, в этой области "все решения приняты и закреплены законом", никаких изменений не готовится.

Спросили президента и о том, какие события за двадцать лет работы он считает самыми тяжелыми. "Это крупные теракты. Это Беслан, — ответил Путин. — Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке".