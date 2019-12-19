Опубликовано видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Появились видео с места стрельбы около здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы.
На кадрах слышен момент выстрелов и спасения прохожих с места инцидента. Также запечатлена работа правоохранителей.
Ранее неизвестный открыл стрельбу около здания ФСБ в Москве. В результате инцидента на Кузнецком мосту пострадали несколько человек. В настоящий момент движение в районе Большой Лубянки ограничили.
Сообщается, что злоумышленника нейтрализовали. Правоохранители устанавливают его личность.
Еще видео спецоперации на Лубянке pic.twitter.com/JCLxRluXLl— НТВ (@ntvru) December 19, 2019