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Группа "Сафмар" опровергла сообщения о вызове Гуцериева на допрос
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РИА Новости

Группа "Сафмар" опровергла сообщения о вызове Гуцериева на допрос

19:53 19.12.2019 (обновлено: 19:55 19.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМихаил Гуцериев
Михаил Гуцериев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Михаил Гуцериев. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Группа "Сафмар" отрицает, что ее основателя и совладельца Михаила Гуцериева вызывали на допрос.
"Группа "Сафмар" отрицает факт вызова Михаила Гуцериева на допрос. Ничего не было, ничего не знаем", - сказали РИА Новости в пресс-службе группы.
Михаил Гуцериев
18 декабря, 14:00
Гуцериев назвал информацию об обысках в его компаниях провокацией
В среду в телеграм-каналах появились сообщения об обысках в квартире Гуцериева и офисах 10 компаний, связанных с бизнесменом. В четверг в них появилась информация, что Гуцериева вызвали на допрос по делу о контрабанде нефтепродуктов. Информацию об обысках в "Сафмаре" также опровергали.
"Сафмар" Михаила Гуцериева - одна из крупнейших российских промышленно-финансовых групп, включающая в себя промышленные, розничные, финансовые компании, активы в области коммерческой недвижимости, а также строительства и девелопмента.
В состав группы, в том числе, входят ритейлер "М.Видео-Эльдорадо", автолизинговый "Европлан", компания "Русснефть", холдинг "Русский уголь". Строительный и девелоперский бизнес представлен компаниями А101 и "Моспромстрой". В числе медиаактивов - семь федеральных радиостанций и телевизионный холдинг Bridge TV.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
18 декабря, 13:04
Кремлю ничего не известно об обысках у главы "Сафмара" Гуцериева
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СафмарМихаил ГуцериевРоссияОбщество
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