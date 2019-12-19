Группа "Сафмар" опровергла сообщения о вызове Гуцериева на допрос

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Группа Группа "Сафмар" отрицает, что ее основателя и совладельца Михаила Гуцериева вызывали на допрос.

"Группа "Сафмар" отрицает факт вызова Михаила Гуцериева на допрос. Ничего не было, ничего не знаем", - сказали РИА Новости в пресс-службе группы.

В среду в телеграм-каналах появились сообщения об обысках в квартире Гуцериева и офисах 10 компаний, связанных с бизнесменом. В четверг в них появилась информация, что Гуцериева вызвали на допрос по делу о контрабанде нефтепродуктов. Информацию об обысках в "Сафмаре" также опровергали.

"Сафмар" Михаила Гуцериева - одна из крупнейших российских промышленно-финансовых групп, включающая в себя промышленные, розничные, финансовые компании, активы в области коммерческой недвижимости, а также строительства и девелопмента.