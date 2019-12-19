СК возбудил уголовное дело после стрельбы у здания ФСБ в Москве

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы после стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве завели уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Ранее в ФСБ сообщили, что неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы. В результате погиб один сотрудник ФСБ, пять человек пострадали, нападавший нейтрализован.
Правоохранительные органы проводят все необходимые следственные действия, добавила Петренко.