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СК возбудил уголовное дело после стрельбы у здания ФСБ в Москве
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РИА Новости

СК возбудил уголовное дело после стрельбы у здания ФСБ в Москве

19:46 19.12.2019 (обновлено: 06:35 20.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники силовых структур недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Сотрудники силовых структур недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы после стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве завели уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Ранее в ФСБ сообщили, что неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы. В результате погиб один сотрудник ФСБ, пять человек пострадали, нападавший нейтрализован.
Правоохранительные органы проводят все необходимые следственные действия, добавила Петренко.
Кадры с места стрельбы на Кузнецком мосту
Вчера, 19:56
Опубликовано видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеСветлана ПетренкоСледственный комитет РФФСБ РФМоскваПроисшествия
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