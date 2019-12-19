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В Рязани ветер повалил новогоднюю елку
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РИА Новости

В Рязани ветер повалил новогоднюю елку

19:41 19.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Максим Шанин / Ночная РязаньРязань
Рязань
CC BY-SA 4.0 / Максим Шанин / Ночная Рязань
БРЯНСК, 19 дек — РИА Новости. Сильный ветер повалил новогоднюю ёлку на площади у торгового центра в Рязани, сообщила РИА новости представитель городской администрации
"Около частного торгового центра "Барс" упала ёлка, был сильный ветер. Но её уже подняли, ничего экстраординарного не произошло, все центральные городские ёлки целы", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что накануне спасатели и администрация предупреждали горожан о сильных порывах ветра – до 20 метров в секунду.
Это не первый случай падения ёлки из-за непогоды за сегодня. Ранее о подобной ситуации рассказал мэр Вологды. Кроме того, сообщалось, что сильный ветер повалил ёлку на площади в Иваново.
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