В Рязани ветер повалил новогоднюю елку

БРЯНСК, 19 дек — РИА Новости. Сильный ветер повалил новогоднюю ёлку на площади у торгового центра в Рязани, сообщила РИА новости представитель городской администрации
"Около частного торгового центра "Барс" упала ёлка, был сильный ветер. Но её уже подняли, ничего экстраординарного не произошло, все центральные городские ёлки целы", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что накануне спасатели и администрация предупреждали горожан о сильных порывах ветра – до 20 метров в секунду.
Это не первый случай падения ёлки из-за непогоды за сегодня. Ранее о подобной ситуации рассказал мэр Вологды. Кроме того, сообщалось, что сильный ветер повалил ёлку на площади в Иваново.