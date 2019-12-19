В Рязани ветер повалил новогоднюю елку

БРЯНСК, 19 дек — РИА Новости. Сильный ветер повалил новогоднюю ёлку на площади у торгового центра в Сильный ветер повалил новогоднюю ёлку на площади у торгового центра в Рязани , сообщила РИА новости представитель городской администрации

"Около частного торгового центра "Барс" упала ёлка, был сильный ветер. Но её уже подняли, ничего экстраординарного не произошло, все центральные городские ёлки целы", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что накануне спасатели и администрация предупреждали горожан о сильных порывах ветра – до 20 метров в секунду.