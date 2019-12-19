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Ивановская область
Ивановская область
2019-12-19T19:41+0300
https://ria.ru/20191219/1562611404.html
Власти Ивановской области отремонтировали 6 ДК в рамках нацпроекта
https://cdn23.img.ria.ru/images/148904/79/1489047996_0:14:2781:1578_1036x0_80_0_0_3f6f56833271d484e111f1f6483da2d3.jpg
РИА Новости

Власти Ивановской области отремонтировали 6 ДК в рамках нацпроекта

19:41 19.12.2019
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© Flickr / Konstantin MalanchevИваново, Россия
Иваново, Россия
© Flickr / Konstantin Malanchev
ИВАНОВО, 19 дек – РИА Новости. В Ивановской области в рамках реализации национального проекта "Культура" отремонтировали в этом году шесть сельских домов культуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"В целом на ремонт и материально-техническое оснащение домов культуры в Ивановской области в 2019 году направлены более 50 миллионов рублей федеральных средств и более 20 миллионов рублей средств областного бюджета. Из этих средств 44,5 миллиона рублей выделены на реконструкцию и капитальный ремонт сельских учреждений культуры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, отремонтированы дома культуры в Вичугском, Гаврилово-Посадском, Кинешемском, Комсомольском, Лежневском и Родниковском районах.
В четверг после проведенной реконструкции первых посетителей принял Иваньковский сельский Дом культуры (Комсомольский район). Здание было построено в 1958 году, и с тех пор не ремонтировалось. В ходе работ была заменена кровля, отремонтирован фасад, восстановлен разрушенный зрительный зал, сейчас он оборудован под спортивный зал. Всего на комплексный ремонт направлены 20,6 миллиона рублей.
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В Ивановковском доме культуры работает театральное и танцевальное объединения, интеллектуальный клуб, кружок любителей настольного тенниса, клуб для ветеранов.
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Ивановская областьИвановская областьОбщество
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