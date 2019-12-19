Власти Ивановской области отремонтировали 6 ДК в рамках нацпроекта

"В целом на ремонт и материально-техническое оснащение домов культуры в Ивановской области в 2019 году направлены более 50 миллионов рублей федеральных средств и более 20 миллионов рублей средств областного бюджета. Из этих средств 44,5 миллиона рублей выделены на реконструкцию и капитальный ремонт сельских учреждений культуры", - сказал собеседник агентства.

В четверг после проведенной реконструкции первых посетителей принял Иваньковский сельский Дом культуры (Комсомольский район). Здание было построено в 1958 году, и с тех пор не ремонтировалось. В ходе работ была заменена кровля, отремонтирован фасад, восстановлен разрушенный зрительный зал, сейчас он оборудован под спортивный зал. Всего на комплексный ремонт направлены 20,6 миллиона рублей.