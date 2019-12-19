В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия со стороны ВСУ в четверг

ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе в четверг, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.

"После прошедших переговоров улучшения ситуации на линии соприкосновения пока не наблюдается. За сегодняшний день вооруженные формирования Украины восемь раз открывали огонь по территории ДНР с применением минометов калибром 120 и 82 миллиметра, БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, также была зафиксирована работа снайпера", - сказал Якубов.

При этом он отметил, что подразделения ДНР соблюдают договоренности по прекращению огня в Донбассе, но нарушения со стороны силовиков фиксируются каждый день.

"Мы по-прежнему считаем, что ключевым вопросом соблюдения перемирия является безусловное, беспрекословное выполнение дополнительных мер, прописанных в заявлении контактной группы от 17 июля 2019 года. Этот документ предусматривает конкретные предписания, при выполнении которых перемирие сможет стать действенным и эффективным. Только четкое следование принятым мерам сможет обеспечить устойчивый, полный и всеобъемлющий режим прекращения огня", - сказал Якубов.