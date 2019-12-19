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В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия со стороны ВСУ в четверг
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РИА Новости

В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия со стороны ВСУ в четверг

19:37 19.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе не состоялось
Разведение сил в Донбассе не состоялось
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе в четверг, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"После прошедших переговоров улучшения ситуации на линии соприкосновения пока не наблюдается. За сегодняшний день вооруженные формирования Украины восемь раз открывали огонь по территории ДНР с применением минометов калибром 120 и 82 миллиметра, БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, также была зафиксирована работа снайпера", - сказал Якубов.
При этом он отметил, что подразделения ДНР соблюдают договоренности по прекращению огня в Донбассе, но нарушения со стороны силовиков фиксируются каждый день.
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"Мы по-прежнему считаем, что ключевым вопросом соблюдения перемирия является безусловное, беспрекословное выполнение дополнительных мер, прописанных в заявлении контактной группы от 17 июля 2019 года. Этот документ предусматривает конкретные предписания, при выполнении которых перемирие сможет стать действенным и эффективным. Только четкое следование принятым мерам сможет обеспечить устойчивый, полный и всеобъемлющий режим прекращения огня", - сказал Якубов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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