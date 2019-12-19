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Зеленский подписал закон о предоставлении доступа МККК к задержанным
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РИА Новости

Зеленский подписал закон о предоставлении доступа МККК к задержанным

19:29 19.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении представителям Международного комитета Красного Креста права беспрепятственного доступа к задержанным лицам, сообщила в четверг пресс-служба украинского лидера.
"Президент подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О предварительном заключении" по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу... который Верховная рада приняла 12 декабря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что закон дополняется новой частью, согласно которой администрация места предварительного заключения предоставляет представителям МККК свидание с взятыми под стражу лицами беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности. "Свидание с задержанными представителям МККК предоставляются в свободное от выполнения следственных действий и проведения судебных заседаний время", - говорится в сообщении.
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Верховная Рада УкраиныМеждународный комитет Красного КрестаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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