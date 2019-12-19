Зеленский подписал закон о предоставлении доступа МККК к задержанным

"Президент подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О предварительном заключении" по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу... который Верховная рада приняла 12 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон дополняется новой частью, согласно которой администрация места предварительного заключения предоставляет представителям МККК свидание с взятыми под стражу лицами беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности. "Свидание с задержанными представителям МККК предоставляются в свободное от выполнения следственных действий и проведения судебных заседаний время", - говорится в сообщении.